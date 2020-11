Karviná měla v plánu odčinit porážku 0:3 z Olomouce a věřila si. Vždyť nastoupila proti oblíbenému soupeři, kterého v lize ve všech dosavadních čtyřech domácích zápasech porazila, a to při skóre 9:0. Zlín však dokázal navázat na poslední výhru 1:0 nad Plzní.

Karvinou šokoval už po 35 vteřinách hry Poznar, který se dostal po hlavičce Dramého k zakončení a přesnou přízemní ranou na vzdálenější tyč poslal svůj tým do vedení. Než se stačili domácí z úderu oklepat, přišla 9. minuta a Poznarovo zvýšení zblízka. Opět přihrával Dramé.

Ve 32. minutě mohl snížit Ostrák. Rozhodl se k dalekonosné dělovce, která skončila na břevnu. Z kontaktní branky se Karviná radovala v 73. minutě po zakončení Guby. Gól sudí Orel následně po prozkoumání u videa odvolal kvůli ofsajdu a přiznané hlavičce Papadopulose.

„Dnes jsme vyhráli, protože umíme hrát dobře na brejky a situace gólově dohrát,“ pochvaloval si zlínský kouč Bohumil Páník, kterého brzký gól Poznara zase tolik do euforie neuvedl. „Já vždy říkám, že je lepší dát vítězný gól v 90. minutě a ne na začátku, protože pak se o výhru strachujete. Pro nás to bylo obrovsky těžké utkání, v Karviné je spousta zkušených hráčů s výborným Papadopulosem na hrotu. Navíc všichni jejich hráči jsou herní, snaží se něco vymyslet. Byl to náročný zápas,“ uznal.

Domácí trenér Juraj Jarábek byl zklamaný. „Měli jsme ještě horší začátek než před týdnem v Olomouci. Takový vstup do utkání, že po devíti minutách prohráváte o dva góly, si neumím vysvětlit a s hráči si o tom musíme promluvit. Mohl nás spasit kontaktní gól, který by nás nakopl, ale ten nepřišel. Do druhé půle jsme prostřídali do ofenzivy, vstřelili gól. Papa (Michal Papadopulos) ho ale odvolal. Věřím, že se nám jeho gesto vrátí. Michal tím ukázal velký charakter. Ale jinak jsme prohráli zcela zaslouženě, bylo to od nás dneska slabé,“ nehledal Jarábek sympaticky žádné výmluvy.

MFK Karviná – Fastav Zlín 0:2 (0:2)

Branky: 1. a 9. Poznar. Rozhodčí: Orel – Blažej, Hájek. ŽK: Smrž – Hlinka, Procházka, Fantiš, Kolář. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik (46. Guba) – Smrž (46. Tavares), Qose, Herc (82. Haša) – Ostrák (86. S. Dramé), Papadopulos, Bartošák. Trenér: Jarábek.