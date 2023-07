/FOTOGALERIE/ Tohle čekal skutečně jen málokdo. Fotbalisté Karviné vstoupili po návratu do ligy velkým stylem. V sobotním utkání 1. kola nekompromisně sestřelili Zlín 4:1. Kapitán Slezanů Lukáš Budínský se blýskl gólem a dvěma asistencemi. Diváci? Duel sledovaly tři tisícovky.

MFK Karviná - FC Zlín 4:1 (1. kolo FORTUNA:LIGY, sobota 22. 7. 2023). Uprostřed kapitán Slezanů Lukáš Budínský, který režíroval gólem a dvěma asistencemi drtivé vítězství výběru kouče Pavla Vrby. | Foto: Deník/Petr Kotala

HLASY TRENÉRŮ:

Tomáš Hejdušek (Karviná): „Před kluky smekám. Takový výsledek jsme nečekali, ale chtěli jsme vyhrát. Trénink a pracovitost se ukázaly na hřišti. Mladíci Zlína se snažili opravdu dobře, bylo to vidět na tom, když vystřídali. Inkasovaný gól byl jedinou kaňkou našeho výkonu.“

Pavel Vrba (Zlín): „Od některých hráčů jsme čekali lepší výkon. Karviná byla hlavně v prvním poločase jednoznačně lepší. Já jsem se v případě sestav netrefil optimálně do toho, co jsem očekával. To je na zamyšlenou. Ve druhé půli jsme herně ožili, ale nestačilo to.“

1. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 22. 7. 2023):

MFK Karviná – FK Zlín 4:1 (3:0)

Branky: 6. Mikuš, 27. Budínský, 34. Svozil, 53. Bartl – 48. Tkáč. Rozhodčí: Vokoun – Kubr, Mokrusch. ŽK: Simerský, Slončík, Vukadinovič (všichni Zlín). Diváci: 2967.

Karviná: Lapeš – Čurma, Krčík, Svozil, Mikuš – Boháč (72. D. Žák), Budínský – Memič (63. Moses), Bartl (72. Málek), Papalelé (84. Akinyemi) – Ezeh (63. Doležal). Trenér: Hejdušek.

Zlín: Dostál – Cedidla, Simerský, Didiba (46. Vukadinovič), Čelůstka – Kolář – Dramé (46. Tkáč), Reiter (46. Slončík), Janetzký – Fantiš, Žák (72. Kovinič). Trenér: Vrba.