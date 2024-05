Tohle zabolí! Fotbalisté Karviné měli skvěle rozehraný nedělní záchranářský duel 2. kola ligové nadstavby se Zlínem, jenže ve druhém poločase přišli o dvoubrankový náskok a nakonec remizovali 2:2. Hrdinou hostů byl dvougólový Lukáš Bartošák, který ve třetí minutě nastavení s pomocí břevna vystřelil svému mužstvu bod.

Fotbalisté Karviné remizovali se Zlínem 2:2, když přišli o výhru ve třetí minutě nastavení. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Těžko se mi to takhle bezprostředně po utkání hodnotí, jsem opravdu zklamaný. Zlín vystřelil dvakrát na bránu a dal dva góly. My jsme odehráli dobrý zápas, hlavně první poločas. Ztratili jsme minule výhru v Jablonci, kde jsme v 89. minutě vedli a ještě 2:3 prohráli. Tady vedeme 2:0 po poločase a dostaneme v nastavení na 2:2. Je to škoda,“ řekl trenér Karviné Marek Bielan.

„Samozřejmě jsem spokojený s tím, že jsme vyrovnali a máme bod. S čím ale spokojený nejsem, je hra v prvním poločase. Oba góly jsme dostali po autu, tedy standardce, což mě štve. Pouštíme prostory, které mají hráči mít. Brzy jsme prohrávali, soupeře zase museli nahánět a chodit do plné obrany. Se štěstím jsme to zvládli na bod,“ vykládal kouč Zlína Bronislav Červenka.

2. kolo nadstavby FORTUNA:LIGY (neděle 12. 5. 2024):

Karviná – Zlín 2:2 (2:0)

Branky: 15. Bohač, 45+1. Ezeh – 54. a 90+3. Bartošák. Rozhodčí: Szikszay – Volf, Machač. ŽK: Vukadinovič, Pidro (oba Zlín). Diváci: 3525.

MFK Karviná: Ciupa – Bergqvist, Svozil, Fleišman – Mikuš, Boháč, Budínský (79. Ayaosi), Moses, Ražnatovič – Regáli (79. Doležal), Ezeh (61. Memič). Trenér: Marek Bielan.

FC Zlín: S. Dostál – Cedidla, Černín, Didiba, Holík (74. Pidro) – Bužek, Janetzký (86. F. Žák) – Vukadinovič (46. Bartošák), Tkáč (74. González), Fantiš – Ikugar (65. Slončík). Trenér: Bronislav Červenka.