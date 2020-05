Důležitý zápas čeká oba soupeře. Karviná potřebuje odskočit posledním místům tabulky, výpadek bodového zisku si však nemůže dovolit ani Sparta. „Každý zápas je důležitý a vyhrát chtějí oba. Ano, situace obou klubů napovídá tomu, že budou hrát na vítězství, já osobně čekám výborný fotbal,“ poznamenal trenér karvinského mužstva Juraj Jarábek.

„Škoda jen, že nebude plný stadion, protože na tento zápas by to bylo pravděpodobné. Mohla to být oslava fotbalu,“ zalitoval trochu.

Spartě se v aktuální sezoně nedaří a bude pod tlakem z nutnosti naplno bodovat. „Ale tam jsou pod tlakem permanentně,“ mávl rukou Jarábek. Pozice Sparty jej nechává klidným. „Je fakt, že to umístění neodpovídá tradici Sparty, ale to jsou její problémy. Nemyslím si ani, že bychom se měli řídit poslední porážkou soupeře od Plzně. To nebude hrát roli, Sparta má pořád svou kvalitu. Osobně ale čekám změny v jejich sestavě,“ přemýšlí Jarábek.

Zdroj: Michal Chadim

Zajímat jej bude jeho tým a výkon. „Poslední bod z Opavy je vzpruha, ale musíme dál pracovat s pokorou. Sparta je přirozená motivace a my v tom zápase nemáme co ztratit. Budeme chtít navázat na zatím výborné jaro,“ připomněl dosavadní šňůru pěti zápasů bez inkasované branky. Bude to platit i pro nedělní duel? „Hrát na 0:0 se nedá, takže my určitě budeme hrát dopředu, protože to umíme a na co to bude stačit, to se uvidí,“zakončil Jarábek.

Zápas začne v 18 hodin na Městském stadionu v Karviné-Ráji bez účasti diváků.