Loni to bylo až po vítězné baráži s Jihlavou, předloni pak v posledním kole výhrou opět v Jihlavě. Bude se i letos zachraňovat až za minutu dvanáct? „To teprve uvidíme,“ usmívá se lodivod karvinské posádky Juraj Jarábek, jemuž hodně napovědělo o připravenosti mužstva poslední přípravné utkání s Olomoucí (0:0).

„Tam jsme předvedli ve druhém poločase velmi dobrý výkon, něco jsme ukázali, a tak se chceme prezentovat i v lize. Olomouc má kvalitu na balonu, je to silný tým a v první půli nás přehrávala. Ale po výměně hráčů v poločase jsme se zvedli a vytvořili si proti ní slušné šance. Jen je musíme začít proměňovat,“ ví Jarábek.

Nová posila MFK a hned jeden z nejzkušenějších borců sestavy Martin Šindelář dodává: „Nejdůležitější bude pravidelně sbírat body. A samozřejmě střílet góly, bez těch se nevyhrává. Za těch deset kol do základní části se už bude horko těžko něco dohánět, největší boj bude asi v té nadstavbě. Nicméně věřím, že ještě uděláme dost bodů na to, abychom se z toho vyhrabali.“

Důležitý úvod

A kdo by měl karvinské branky zařizovat? Proti Olomouci vyběhl na hrotu v úvodu do hry Vukadin Vukadinović. „Hrával to ve Zlíně, pořád hledáme, spekulujeme. Snad to přijde v lize. Ale o sestavě pro Zlín mám víceméně jasno,“ ujišťuje trenér Jarábek, jenž proti Olomouci nepostavil do hry oba Brazilce. Budou proti Zlínu? „Santos je nemocný, Mangabeira byl hrát za béčko, u něj to na ligu asi ještě není,“ napovídá.

Naopak hrál Taiwo. Jaký na trenéra udělal dojem? „To je zajímavý typ hráče. Vybrali jsme si ho z Dunajské Stredy, protože má potenciál. Ještě se potřebuje sžít se s mužstvem, ale je dravý, rychlý, jsem s ním spokojený,“ říká.

Karviná hraje z prvních čtyř jarních kol třikrát doma, a všechno to pro ni budou nesmírně důležité souboje (Zlín, Teplice, Příbram, mezitím na Bohemce). Bude to výhoda vzhledem k tomu, že Karviná v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY ještě doma nevyhrála?

„Všechno se jednou zlomí,“ je optimista Šindelář. „Já už párkrát o záchranu hrál a kolikrát jsme počítali, koho máme doma, koho venku a kolik nám bude stačit bodů, a dopadlo to úplně obráceně. Nemyslím si, že to bude výhoda nebo nevýhoda. Jsme v situaci, že potřebujeme bodovat, ať už hrajeme doma nebo venku,“ míní.

Příchody: Petr Bolek (Trnava), Eduardo Santos, Jean Mangabeira (oba hostování Capivariano – Braz.), Abdulrahman Taiwo (hostování Dunajská Streda), Martin Šindelář, Muhamed Tijani (oba hostování Ostrava), Filip Kubala (hostování Slovácko), Daniel Stropek (návrat z hostování Sokolov)

Odchody: Libor Hrdlička (Petržalka), Erik Puchel, Tomáš Weber (oba Třinec), Jakub Šašinka (konec hostování Ostrava), Pavel Dreksa, Ján Krivák (oba konec smlouvy).

Souhrn zápasů:

Pohronie Žiar n. H. – Karviná 0:0

Baník Ostrava – Karviná 1:1 (Ba Loua)

AS Trenčín – Karviná 0:0

SK Prostějov – Karviná 2:3 (Lingr, Eduardo, Petráň)

Universitatea Craiova – Karviná 3:1 (Rundić)

Zaglebie Lubin – Karviná 2:1 (Hanousek)

Shkëndija Tetovo – Karviná 0:0

Karviná – Sigma Olomouc 0:0