„Byl to dobrý zápas, sice bez gólu, ale dobrý. Z naší strany škoda první půle, kdy jsme je zatlačili a měli víc ze hry. V té druhé už byly šance na obou stranách,“ uznal stabilní člen zadní karvinské čtyřky.

Spravedlivá remíza?

Asi jo. Chtěli jsme vyhrát, ale nabídli jsme soupeři nějaké brejkové situace, kdy mohl skórovat i on, takže remíza odpovídá.

Jak se vám pozdává součinnost zadních řad?

Nebylo to špatné, v první půli jsme soupeře do ničeho nepouštěli. K větším šancím se dostali až po našich ztrátách, kdy jsme to moc otevírali. Naštěstí Vláďa (Neuman) chytil jednu střelu ze šestnáctky. Podržel nás.

Jak se vám vzadu hraje s druhým stoperem Eduardem Santosem?

On je takový divoký (úsměv), občas udělá překvapivou situaci. Naše úkoly jsou jinačí. On dopředu vyráží častěji než já, takže na mně pak je, abych ho zajišťoval. Zatím to není špatné, ale moje úloha na hřišti je prostě jinačí. Důležité je, že teď spolu hráváme stabilně, to je pro součinnost hráčů podstatné.

Sedá si to podle vás?

Přes léto se kádr dost obměnil a je logické, že každý hráč měl z předchozího angažmá jiné návyky. Ale už jsme nějaký čas spolu, sehráváme se a i dnes, i když máme jen bod, to nebylo špatné. Body přijdou.