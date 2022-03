„Klobouk dolů před všemi, s jak chladnou hlavou a klidem to řešili. Nechytatelné střely,“ ocenil produktivitu spoluhráčů. „Věděli jsme, že Baník má silné začátky, že do nás budou šlapat. Tomu jsme chtěli odolat. Jakmile padl první gól, byli jsme v euforii, tlačili jsme a byli spokojeni, že nám to tam padá dál,“ popsal dění.

„Upřímně, takovou situaci, že vedeme 3:0, neznáme. Důležité bylo hrát furt stejně a pokračovat ve své hře,“ dodal Svoboda.

U prvních dvou gólů jste vzali Baníku míč u jeho šestnáctky. Podcenili vás?

Těžko říct, jestli podcenili, ale to taktika, že s Rafim (Durosinmim) jsme mladí, silní a rychlí, tak máme presovat. A vyšlo to. Ale v naší situaci je jedno, kdo góly dává. Hlavně ať to tam padá a máme body.

Jak se vám hraje ve dvojici s Rafiu Durosinmim?

Perfektně. Je to silný, super hráč, vyhrává hlavy, udrží balon, díky tomu pak my ostatní nabíráme sebevědomí, když se podaří pět šest situací. Papa (Michal Papadopulos) je stejný. Jen Rafi je rychlejší. Pokud jde o mě, v útočné fázi jsme hráli na dva, tam jsem byl hroťák. Ale jinak jsem v defenzivě chodil dozadu s Dominikem Janoškem a zapojoval se do bránění. Oba jsme odběhali, co šlo, a kolem 60. minuty jsme střídali, protože jsme toho měli dost. Měli jsme se sedřít a jít dolů.

Výhrou v Edenu jste šokovali ligu, teď znovu, co říkáte?

Nebral bych to jako šok. Většinou prohráváme o gól, rozhodují smolné situace, inkasovali jsme góly měsíce. Teď se nám to konečně podařilo uhrát. Ale je jedno, jestli je to Slavia nebo Baník. A je nám jedno, jaké zápasy vyhrajeme. Jdeme zápas od zápasu a za tuhle výhru jsme rádi.

Útočník Antonín Svoboda.Zdroj: MFK Karviná

Komplikací bylo brzké střídání stopera Davita Kobouriho, viďte?

Davit je skvělý hráč, myslím si, že Almásiho pohlídal. Bohužel se zranil, zdravotní problémy se svalem měl už dříve. Ale Sufi Dramé hrál taky skvěle.

Na patnácté Pardubice nyní ztrácíte sedm bodů…

Výhra určitě nabudí, doufám, že v tom budeme pokračovat už doma s Bohemkou. Nálada v kabině je skvělá, ale musíme na to navázat. Jsou tam i tři čtyři týmy, co mají kolem dvaceti dvaadvaceti bodů. Pardubice máme v posledním kole základní části, pak v nadstavbě, takže všechno je otevřené. Ale musíme body potvrdit hned proti Bohemce. Musíme bojovat jako na Slavii, nebo tady a věřím, že se můžeme zachránit.

Čím si ale vysvětlujete, že vyhrajete na Baníku a Slavii, ale v zápasech, kdy byste měli získávat body s přímými konkurenty, se to nedaří?

Asi je to i kvalitou mužstev. Vyhovuje nám, když nemusíme tvořit, můžeme hrát na brejky. Asi je to soupeřem.