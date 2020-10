Z toho chlapce něco bude! Ostatně, asi ne nadarmo prošel akademií německého Kolína. Teprve dvacetiletý Tomáš Ostrák si ihned po svém příchodu do Karviné získal na svou stranu fanoušky a fotbalovou veřejnost zaujal svým stylem hry, kterým nakukuje do juniorské reprezentace.

Tomáš Ostrák (v bílém) dal v Brně premiérový gól v české lize. | Foto: Petr Nečas

Po výhře 2:0 v Brně může být zase o něco spokojenější. „Do reprezentační přestávky nám to určitě pomůže, je to příjemný vklad do tabulky,“ pochvaloval si po tříbodovém zisku, kterým se Karviná konečně vyšvihla do první poloviny tabulky.