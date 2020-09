„Vždycky je na čem pracovat, na defenzivě třeba. Ale i tak si myslím, že jsme odvedli solidní výkon,“ mínil po utkání Ostrák, jenž v Karviné z německého klubu hostuje.

Tomáši, čím jste Spartu zaskočili, že jste vedli už 2:0?

Chtěli jsme hrát hlavně nebojácně, což se nám vyplatilo. Dali jsme dva góly, jenže ještě do přestávky jsme dva rychlé dostali.

Dá se říct, že šlo o klíčovou pasáž utkání. Proč se nepovedlo náskok udržet?

Je to velká škoda. Asi jsme se nechali unést euforií, která pak panovala na stadionu. Možná je to i tím, že ještě nejsme spolu tak sehraní. Ale i když jsme prohráli, věřím, že jsme na dobré cestě.

Nenechali jste se zbytečně strhnout k otevřené partii?

Asi nechali. Byli jsme v euforii, fanoušci byli výborní, chtěli jsme dát třetí gól, a to nám uškodilo. Dva góly do poločasu jsme si neměli nechat dát. Pak to Sparta otočila. Byli jsme rozhození, nedrželi blok, jak jsme chtěli.

Ale i přes prohru se ukazuje, že kvalita v týmu je, nebo ne?

Ještě to není úplně ono, ale vidím to také tak. Ten náš vstup není úplně špatný, škoda, že jsme nebodovali i proti Spartě, ale i tak jsou čtyři body dobré.

Jak se vám na trávníku spolupracuje s Michalem Papadopulosem?

Skvěle. Je to výborný člověk a já si s ním rozumím. Jako fotbalista podrží balon, rozehraje, umí se dobře chovat ve vápně. Mně se s ním hraje super.