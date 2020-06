„Situace v tabulce je jasná, musíme bodovat. Teď už vlastně musíme v každém utkání,“ přiznává.

Nemrzí vás poslední dva domácí zápasy? Vaše situace nemusela být tak složitá…

Samozřejmě, že si uvědomujeme, že nás ty dva zápasy stály lepší umístění. Mohli jsme hrát třikrát doma. Takhle je to obráceně, ale je to realita a musíme to tak vzít.

Už jste si rozebrali chyby z posledního zápasu?

Jasně, všichni víme, kde se stala chyba. Ze startu jara se nám dařilo neinkasovat, obrana šlapala suprově. V posledních zápasech jsme ale začali dostávat moc gólů. Až konečně s Budějovicemi jsme zase neinkasovali, ale ani nedali gól. Pokud chceme bodovat, musíme hlavně začít střílet branky.

Třeba hned v Teplicích?

Hned v Teplicích. Už devět nebo kolik venkovních zápasů jsme nedali gól, to musíme změnit. A také nesmíme inkasovat, jako se nám to stalo proti Mladé Boleslavi. Věřím, že obrana nám zase začne fungovat. Máme vzadu zkušené hráče, kteří vědí, co je potřeba.

Váš stoper Martin Šindelář říkal, že nadstavba bude o hlavě. Co myslíte vy?

Souhlasím s Šindym, bude to o hlavě, o detailech. Ale věříme si. Nechceme už opakovat loňskou baráž. Zkušenost z posledního ročníku by nám mohla pomoct. Víme, že to bude náročné na psychiku, ale to i pro ostatní.

Se soupeři z nadstavby nemáte vůbec špatnou bilanci…

Ale nadstavba bude o něčem jiném. Pochopitelně bychom si přáli zopakovat výsledky z těch jarních zápasů, k tomu ale musíme zase začít šlapat v obraně.

Jaká bude taktika na Teplice?

Posledně jsme s nimi odehráli dobrý zápas (3:0). Musíme být aktivní, pohlídat si Řezníčka s Marešem, kteří se starají o ofenzivu Teplic. Hlavně je třeba zase začít dávat góly.

Už se jedním okem poohlížíte po soupeřích v baráži?

Situaci ve druhé lize sledujeme, ale soupeře si nevybíráme. V tuto chvíli se soustředíme na to, abychom udrželi první ligu. Uděláme pro to vše.