Byl to signál?

Byl, trénovali jsme to celou zimu. V tréninku mi to tam moc nepadalo, ale teď to naštěstí vyšlo přesně tak, jak mělo. Sedlo mi to a odpíchli jsme se díky tomu k výhře. Jsem za to strašně rád.

Tečoval vaši ránu ještě někdo? Třeba gólman Rakovan?

Nevím přesně. Byli tam hráči, kteří se rozestoupili, ale jestli si na to někdo sáhl, to nevím. Nakonec se balon třepal v síti, to je nejdůležitější.

Rohových kopů jste měli dost. Vyšlo to až při tom devátém…

My jsme to hráli už předtím na Ba Louau, nevím, kolikátý to byl roh, ale ten nám přečetli. Až z druhé strany to takto vyšlo.

Zlín měl v první půli tutovky, které vyřešil gólman Bolek. Jak se vám líbil jeho výkon?

Bolčus nás podržel v důležité chvíli reflexivním zákrokem. Pak ještě, když na něj šel soupeř sám. Je to výborný gólman.

Jak vnímáte to, že jste prolomili dlouhé čekání na domácí vítězství?

Přišlo to hned ze startu jara, to jsme potřebovali. Teď máme další zápas doma, kdy to musíme potvrdit. Když ho zvládneme, tak se můžeme dotáhnout na týmy před námi a ještě se dá zabojovat o to, abychom se dostali mimo barážové příčky.

Hrál jste ve středu zálohy s Qosem. Jaké to bylo, když nastoupil poté, co sotva přišel?

Stihl jen předzápasový trénink. Na něm se zranil Milan Rundić, který měl hrát, takže musel nastoupit Kristi, ale odehrál super zápas. Vůbec mi nepřišlo, že bychom spolu hráli poprvé. Je to výborný fotbalista.

I Taiwo hrál velice dobře. Povedly se Karviné zimní posily?

Těžko hodnotit hned po prvním zápase, ale dal gól, i on odehrál výborný zápas. Zatím spokojenost, ale musíme to potvrzovat v dalších zápasech. Důležité je, abychom chytili začátek.

Vy jste proti Zlínu nehráli na klasického útočníka, vepředu byli tři hráči a uprostřed běhal hlavně Ondřej Lingr. Vyšel záměr?

Trenéři chtěli soupeře takto překvapit. Ondra sice není nijak vysoký, že by udržel balony, ale zase má jiné přednosti, protože dokáže výborně napadat, je nepříjemný, jak chodí do protihráčů. A vyskočí i na hlavičku. Na to, že není vysoký, pral se se stopery, kteří jsou o hlavu vyšší, výborně. Ale celý tým zaslouží za dnešek pochvalu.