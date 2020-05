Nutno podotknout, že z dosavadních čtyř jarních zápasů vytěžili 10 bodů a jsou druhým nejúspěšnějším týmem jara. Na tuto bilanci se pokusí navázat i v Opavě. „Těšíme se neskutečně, hlavně hráči. Po tak dlouhé pauze jsme plni očekávání, jestli se nám povede navázat na to, co jsme na startu jara předváděli,“ upozornil trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Ke gradaci formy mu mohly posloužit přípravné zápasy s Baníkem (2:2), Třincem (2:2) a Frýdkem-Místkem (7:0). Co mu ukázaly? „Nedostatky i kvalitu. My jsme hlavně potřebovali dostat do hry širší kádr, aby každý hráč dostal šanci a zahrál si. Čeká nás těžký program, ale je důležité, že máme konkurenci na každý post v sestavě, tak snad ten systém středa - víkend zvládneme,“ přál by si Jarábek.

Co čeká od středečního derby v Opavě? „Určitě nic lehkého. Opava má kvalitní kádr a jistě se na nás bude chtít v tabulce dotáhnout. My se naopak budeme snažit neprohrát, abychom si od ní udrželi stejný bodový odstup. Je třeba se připravit i na standardky Opavy, které skvěle zahrává Pavel Zavadil. Situacím, kdy by takové možnosti hrozily, je třeba předejít,“ vyhlásil plán Jarábek.

Ovlivní podle něj jarní zápasy soutěže prázdné tribuny? Párkrát jsem to zažil, není to sranda. Hráči se musí namotivovat. Bude to jako přípravák v Turecku, ale snad s úvodním hvizdem rozhodčího každý z hráčů zapadne svou koncentrací plně do utkání,“ přeje si kouč Karviné.