„Pohár nám neublíží, pohár je jiný než liga,“ nemá asistent trenéra Marek Bielan strach, že by pohárový výpadek zanechal na hráčích nějaké stopy.

Navíc, když se jednalo o sestavu, která v Brně hrát nebude. „Chtěli jsme postoupit i s hráči, kteří pravidelně nehrávají, holt to nevyšlo a nemá cenu se v tom už rýpat. Teď nás čeká Brno, poměrně nečitelné vzhledem k těm zraněním, ale už se jim hráči pomalu vracejí do sestavy. Určitě to vnímám tak, že Brno svou kvalitu má, i když má na kontě zatím jen bod,“ říká hlavní trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Stejně jako Slezané i nováček ligy body nutně potřebuje. „Víme, že soupeř pořádně ještě nezabodoval a víme i to, že se právě proto na nás třese. Potřebuje to už zlomit,“ uvědomuje si Bielan.

„My si budeme chtít zachovat dobrou formu, protože kromě zápasu se Spartou jsme neprohráli a věřím, že na to navážeme,“ dodává Jarábek.

Ani v této atmosféře si ale Karvinští nijak nevyskakují. Naposledy doma s Mladou Boleslaví jen remizovali, mimochodem měli kopat penaltu za stažení Papadopulose ve vápně ve 30. minutě. „Doma jsme už strašně dlouho nevyhráli,“ přitaká záložník Karviné Marek Janečka.

„My jedeme do Brna s neskutečnou pokorou. Všude slyšíme, jak se Zbrojovka už potřebuje chytit, že je to proti nám její šance. Oni doma stejně jako my ještě nevyhráli, pro nás to jsou ale přesně ty zápasy, kdy se může lámat chleba,“ správně upozorňuje Bielan.

Pokud budou Karvinští tyto zápasy prohrávat, zabřednou do sestupového bahna stejně jako na jaře, loni či předloni. „Mužstva jako Brno nebo Opava jsou dole, my tam ale být nechceme, a proto musíme tato utkání zvládat. Určitě se na to pořádně připravíme a budeme věřit tomu, že tak, jako nám to vyšlo před první repre pauzou (výhra v Opavě – pozn. aut.), nám to vyjde i před tou druhou, a že venku nějaké ty body znovu uděláme,“ přeje si Marek Bielan.