To vedení MFK Karviná rezolutně popírá. Podle jeho vyjádření se klub po celou dobu řídil pokyny v bezpečnostním manuálu vydaným Ligovou fotbalovou asociací a s hráči a členy realizačního týmu v rámci tréninkového či zápasového procesu nepřišel nikdo nepovolaný do styku.

Problém je hlavně v tom, že zaměstnanci klubu a jejich rodiny převážně bydlí a žijí v Karviné, která je, jak známo, aktuálně největším ohniskem výskytu koronaviru v republice, a hráči se mohli potkat s člověkem, od kterého covid „chytili“ kdekoliv ve městě v době svého osobního volna. Či od člena rodiny, který se také mohl potkat s takovým člověkem.

Do dnešního dne tento „pacient 0“ stále nebyl dopátrán ani trasováním krajských hygieniků, takže je zcela zavádějící označovat kohokoli za toho, kdo přinesl vir do kabiny. S tím souvisí i Mašlejovo vyjádření pro Radiožurnál ze dne 2. července, které bylo podle klubu mimořádně nešťastné. Klub odmítá, že by kdokoliv z trenérů mládeže přišel do kontaktu s hráči A-týmu, případně realizačním týmem přímo uvnitř klubu, jak bylo některými médii prezentováno a jak se následně šířilo dál i po sociálních sítích.