První změny (očekávané), na sebe nenechaly dlouho čekat. Odešli hráči, kteří v Karviné hostovali z jiných klubů, plus Bukata s Vukadinovićem, kterým skončily smlouvy. A rovněž asi podle očekávání jim nové nebyly nabídnuty.

Trenér mužstva Juraj Jarábek sice také nastoupil na oficiální dovolenou, nicméně i on během těchto dní pracuje hlavně na tvorbě kádru a přípravě na další sezonu, v níž potřebuje Karviná pod sebe dostat rovnou tři týmy. FORTUNA:LIGA 2020/21 se totiž pojede v osmnáctičlenném pelotonu a padají poslední tři.

Co v klubu říkali na předčasné ukončení sezony? Cítili úlevu? „To asi není úplně přesné slovo. Ano, zachránili jsme se, ale tolik jsme se o to nepřičinili. Sezonu znemožnil dohrát koronavirus. Upřímně říkám, že radši bychom si prvoligovou příslušnost uhráli na trávníku. Když už jsme vyšli z karantény, byli jsme na poslední dvě kola připraveni a chtěli si to uhrát sami. Ale už to nezměníme, je konec,“ zrekapituloval to stěžejní z posledních dní Jarábek.

Jeho svěřenci se rozprchli na kratičké dovolené, přičemž devět z nich se už do týmu nevrátí. Skončili Petráň, Šindelář, Taiwo, Kubala, Petkov, Tijani, Babić (všichni byli na hostování) plus výše zmínění Vukadinović a Bukata. O tom, že útočník Michal Petráň se po sezoně vrací do Pardubic, tím spíš, že celek z východu Čech postoupil do nejvyšší soutěže, se vědělo. Fanoušky z výše zmíněného výčtu může mrzet absence Taiwa, možná Kubaly, který pořádně nedostal šanci, ale především Šindeláře.

Zdroj: Ivo Dudek

„Mě také mrzí Taiwo, který měl fantastický začátek, ale stejně jako celý tým, tak i jeho zastavila koronavirová pauza. Po ní se sice ještě trefil do sítě Sparty, ten gól mu nebyl uznán, ale od té doby už se vůbec neprosadil. Když jsme ho sem přivedli, věděl jsem o tom, že měl vždycky v novém působišti dobrý začátek, jenže po něm šla jeho výkonnost dolů. Nevím, jestli z uspokojení nebo podcenění, ale vždy to tak bylo a já si jen přál, aby to u nás zlomil. Bohužel nezlomil. Kdyby ano, určitě bychom o něj usilovali,“ vysvětlil Jarábek odchod Nigerijce, který v Karviné zaujal třemi góly ve svých prvních čtyřech zápasech.

A zkušený stoper Martin Šindelář? Ten se vrací do ostravského Baníku. „To ano, ale s Baníkem ještě budeme jednat. O Šindyho máme zájem a také jemu se u nás líbí. Uvidíme, jak dopadnou jednání s Baníkem,“ říká Jarábek.

Vzhledem k tomu, že o karvinský klenot z Pobřeží slonoviny jménem Adriel Ba Loua se zajímá Plzeň a jeho transfer směrem na západ Čech je zřejmě otázkou pár dní, přijde či už přišla Karviná o několik národností ze svého kádru. V něm jich totiž na jaře působilo hned jedenáct! Když nepočítáme Čechy a „bratry“ Slováky, jednalo se o hráče ze Srbska, Chorvatska, Ukrajiny, Albánie, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Bulharska, Nizozemska a dokonce Brazílie.

Jak se vůbec Jarábkovi v tomto národnostním „babylonu“ pracovalo? „Upřímně - nejradši bych pracoval s českými a slovenskými hráči. I kvůli mentalitě a zvykům, oba národy jsou si velmi blízké, což je z historického pohledu jasně dané. Už na jaře jsme byli přesvědčeni o tom, že ten náš kosmopolitní tým musíme zúžit. Cizinci musí být charakterově kvalitní a měli by si vážit toho, že hrají v zahraničí. S tím souvisí, že hráč z ciziny by měl být aspoň o stupínek lepší než domácí hráč, což v několika našich případech neplatilo. Dá se říct, že rozdílovým hráčem byl jen Ba Loua a možná Qose,“ uznal Jarábek.