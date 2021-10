Po porážce 1:2 od Slovácka chtěl Smetana mužstvo znovu nastartovat, dostat na pozitivní vítěznou vlnu. A proti komu jinému by se to mělo podařit, než proti poslednímu celku tabulky, který navíc v sezoně ještě nevyhrál? Jenže ouha! Vidle to plánů kouče Baníku hodil covid a s ním související odklad zápasu na neurčito.

„Jsem trenér, a jestli liga, nebo lidé, kteří o tom rozhodují – já mezi nimi nejsem – řeknou, že se nehraje, tak to tak je a musím to respektovat. Dál se tím nezabývám,“ uvedl pro Deník Smetana.

„Plán B nemáme, protože jsme celý týden připravovali sebe i hráče na to, že v sobotu hrajeme v Karviné. Lamentovat teď na tím, že tomu tak není, nemá smysl. Okamžitě změníme program a pojedeme v novém režimu směrem k dalšímu zápasu,“ dodal.

Velmi pravděpodobně bude mít Baník o víkendu zápasové volno, protože ostatní týmy hrají své soutěže. „Problém to není. Máme za sebou jedenáct zápasů, plus poháry, kluci chodí hrát i za béčko, takže čtyři dny bez utkání navíc a jeden odložený zápas určitě nejsou něčím, na co bychom se měli vymlouvat,“ vyloučil trenér.

„Ano, na hráčích je znát, že by nejradši hráli hned zápas, aby odčinili poslední prohru a vrátili se na vítěznou vlnu,“ přiznal vzápětí Smetana, který zároveň nezávidí pozici Karviné.

„Odkládají několik utkání, pak budou dohrávat v režimu sobota-středa-sobota po dobu třeba měsíce. Proto si myslím, že i pro ně by bylo lepší v sobotu hrát. Ale my se na to nekoukáme, poctivě se připravujeme na další zápas. Na hráčích je vidět nabuzenost, naštvanost a motivace minulou sobotu napravit, protože víme, že náš poslední výkon je cesta. Ale už je to pryč. Slovácko jsme si rozebrali, víme, proč jsme prohráli, a už jedeme dál,“ zakončil Ondřej Smetana.