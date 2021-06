„Těšil jsem se zpátky,“ řekl Deníku po sobotním přípravném duelu v Kroměříži (1:1) třicetiletý křídelník, který by měl být v nové sezoně jednou z hlavních ofenzivních zbraní Slezanů.

I on se musel v uplynulých dnech vypořádat s náročným soustředěním na Hané. „Upřímně, takové dávky jsem ještě v životě nezažil. Ani pod panem Trpišovským. Ale aspoň jsem si vyzkoušel konečně něco nového,“ pousmál se Potočný.

Jak se cítíte po odehraných 45 minutách a předchozí dřině?

Bylo to na morál, protože jsme měli těžký týden, v nohou snad kolem sedmdesáti kilometrů. Bylo toho ve dvoufázových trénincích dost. Myslím si, že jsme všichni rádi, že jsme zápas vydrželi. Bylo to i o zranění, protože svaly nebyly úplně dobré, ale je třeba tak trénovat, abychom pak v sezoně měli sílu.

Byla chuť jít po takové zátěži do zápasu?

Když se jde hrát v míčem, je vždycky chuť. Na co není, je běhaní po lese. (pousměje se)

Evidentně jste to ale zvládl, co říkáte?

Myslím, že jsem vše odběhal, jak jsem měl. Dostali jme všichni pochvalu, protože jak jsem řekl, poslední běhy byly opravdu vyloženě na morál. V pátek nás pár jen leželo v posteli a i vleže jsme dostávali křeče. Před zápasem jsme to pak hodně sypali solí a magnéziem. Jsem rád, že jsme to vydrželi a nikdo se nezranil.

Jaké tedy máte z návratu do Baníku pocity?

Těšil jsem se zpátky, bylo moji prioritou se vrátit, protože jsem do Baníku přišel s tím, abych mu pomohl a očekávání jsem během prvního období nenaplnil. I ta svá. Vím, že Baníku toho ještě hodně dlužím a chtěl jsem se tady poprat o místo. Chci se tady prosadit a naplnit to, co se ode mě čeká.

Pomohl vám půlrok ve Zlíně?

Ano, hlavně si vyčistit hlavu, protože jsem byl psychicky hodně dole, moc jsem si nevěřil. Sice jsme hráli o záchranu, což nebyla sranda, ale povedla se nám jedna šňůra, udělali jsme rychle deset bodů a udrželi jsme se. Konec pak už nebyl ideální, ale myslím si, že jsem se vrátil zase silnější. Snad tam, kde jsem byl dřív.

Projevilo se, že v Baníku je větší tlak než v Liberci či Teplicích? Že musíte být jinak nastavený?

Spíše měli všichni z mého příchodu velká očekávání. Navíc já nikdy nikde neměl první sezonu dobrou. Jasně, do Teplic jsem přišel z Brozan, ale ani v Liberci to nebylo úplně ono. Teď proto doufám, že to bude lepší a zvedne se to. Navíc vždy chvíli trvá, než se s kluky sehrajete. Každý si myslí, že to jde hned, ale takhle to nefunguje. Nešlo to, což mě samého mrzelo. To se mi dostávalo do hlavy, protože sám jsem chtěl navázat na výkony v Liberci. Doufám, že teď to vyjde.

Zajímavé bylo, že nedlouho po vašem odchodu na hostování do Zlína skončil v Baníku i trenér Luboš Kozel…

Co bylo, bylo. S tím už nikdo z nás nic neudělá. Nechci říkat, jestli jsem udělal dobře, nebo ne, jestli jsem měl zůstat, nebo ne. Tak to bylo, stalo se, takže chci uspět teď. Motivaci mám pořád stejnou, chci být úspěšný, a hlavně, aby něco dokázal mančaft. Přece jen nehrajeme tenis, takže věřím, že budeme nahoře.