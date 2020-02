Byl tam, kde být měl a dokonce mohl dát gól, jenže v malém vápně Zlína si ještě dostatečně neporozuměl s novými spoluhráči. Ostatně, stihl s nimi před zápasem jen jeden trénink.

Kristi, proč jste se rozhodl zamířit z Ružomberku do Karviné?

Jednoduše jsem chtěl změnit ligu, zažít nové prostředí, spoluhráče, atmosféru. Slovenská liga je fajn, ale potřeboval jsem už něco lepšího. Dokonce jsem odmítl velmi dobrou nabídku Ružomberka a šel raději do české ligy.

Měl jste i jiné nabídky?

Měl, ale nejsem Cristiano Ronaldo (smích), abych si mohl vybírat z tolika nabídek. Měl jsem jen dvě, tu druhou z Polska.

O jaký klub šlo?

Zaglebie Lubin.

Ale rozhodl jste se pro Česko…

Hlavním důvodem byl trenér Jarábek. Znám ho ze Slovenska a pak také Češi jsou Slovákům hodně blízcí svou kulturou, takže to pro mě není taková změna a snad tady v pohodě zapadnu. A v neposlední řadě je česká liga úplně někde jinde než ta slovenská. Doufám, že mi pomůže v osobním rozvoji.

A nebylo pro vás pozdě přijít do Karviné až den před zápasem?

Ve skutečnosti jsem tady byl už tři dny, ale dělal jsem běžecké testy, pak taky nějaké papírování. Hlavně to papírování…

Kolik jste stihl tréninků s mužstvem?

Jeden. Ale v den zápasu ještě jeden, takové to rozcvičení.

Jak jste se cítil?

Dobře. Až do 75. minuty jsem se cítil dobře, potom jsem začal být unavený, protože jsem v posledních třech týdnech netrénoval tak, jako ostatní kluci.

Cítíte se jako střední obránce nebo záložník?

Obránce ne, mám sice dovednosti potřebné i pro obranu, ale jsem hlavně záložník, v častém kontaktu s míčem.

Ve slovenské lize jste dal v posledních dvou sezonách 11 gólů…

Ano, tam se mi dařilo, což vyplývá z pozice, kterou hraji, středního či podhrotového záložníka. Chci skórovat, ale taky bránit.

Co jste věděl o Karviné?

Skoro nic. Viděl jsem ji v tabulce, že je předposlední, tak jsem si říkal, že asi nejsou v dobré kondici, jenže tým je lepší než Ružomberok. Přišel jsem, viděl jsem. Je tady kvalitní tým a to je dobrý důvod, proč zde zůstat a časem se posunout ještě výš.

Česká liga je fyzicky hodně náročná, víte o tom?

Už jo, dneska jsem to pocítil (smích). Kopli mě do hlavy, stoupli mi na prsty (ukazuje zkrvavený palec), aspoň jsem si prožil ligový debut v plné parádě. Mým cílem je jít časem do nějaké dobré ligy. Doufám v to. Každý fotbalista v to doufá.