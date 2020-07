Fotbalisté MFK jsou aktuálně v karanténě, 16. července z ní vylezou, podstoupí kontrolní testy na covid a jestliže budou negativní, budou pokračovat ve skupině o záchranu. Navzdory tomu, že vypadnou ze zápasového režimu i tréninkového procesu. Oproti svým největším soupeřům, kteří naopak mohou vesele trénovat.

LFA rozhodla, že novými termíny pro dohrání nadstavbové skupiny o záchranu budou 23. a 26. červenec. Bafuňáři tedy „milostivě darovali“ Karviné týden tréninku, aby se na rozhodující fázi sezony mohla připravit. Podmínky jsou však neregulérní, to je už nyní jisté.

Třeba druholigové týmy, z nichž druhý a třetí celek půjdou do baráže, si už od úterý 14. července hezky odpočinou a pořádně se připraví na baráž, do které půjdou prvoligisté (možná tedy i Karviná) z „čisté vody“ kvůli posunutí termínů v nadstavbě.

Kterou naopak už zachráněné celky Olomouce, Zlína a Teplic dohrají poté, co hráči absolvovali dovolenou. A nejspíše s kádry plnými mladíků.

Co na to říkají právě v Karviné? „Termíny po čtrnáctidenní karanténě jsou pro hráče likvidační,“ zaznělo z klubu, který s médii nejraději nekomunikuje, strohé prohlášení. Je ovšem pravdivé, jelikož kdo se ve svém životě alespoň určitou dobu řídil režimem sportovní přípravy, pak musí uznat, že pro hráče to bude těžko rozlousknutelný oříšek.

A i kdyby se Karviná v soutěži nakonec zachránila, jako že fotbalovými kuloáry už nějakou dobu rezonují hlasy, že prý ani náhodou, tak ji to do nové sezony poznamená tak, že případná záchrana i v ní se bude rovnat čirému zázraku.

Nemluvíme jen o zkrácené dovolené. V případě barážového týmu z první ligy se smrskne na totální minimum, protože „volno“ pro takový klub bude jen mezi 2. a 22. srpnem, kdy má startovat nový ročník FORTUNA:LIGY.

Mluvíme i o tom, že takové kluby budou logicky znevýhodněné i na přestupovém trhu, jelikož klubům se nyní bude těžce shánět hráč, kterého budou funkcionáři klubu „lákat“ do nejistoty. Pojď k nám, možná se zachráníme.

Ligové týmy rozhodně nebudou na prahu dalšího ročníku soutěže na stejné startovní čáře. Některým skončila sezona už před dvěma týdny, dalším skončí 8. července, jiným o týden později a dalším 1. srpna. To vše kvůli výmyslu ligových bafuňářů implantovat do historií prověřeného modelu nejvyšší soutěže nicneříkající nadstavby. Kdyby nebylo jich, je dávno po sezoně.

Opravdu si ještě někdo myslí, že je fotbalová liga regulérní?