Dvaadvacetiletý středopolař stihl odehrát deset utkání a 373 soutěžních minut. Nic víc. Sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann se s odstupem několika týdnů k celé anabázi mladého záložníka, který přišel ze Sevilly, v povídání pro Deník ještě jednou vrátil a vyjádřil. „Má to vícero důvodů,“ začíná hodnocení.

„Minulý realizační tým o něj hodně stál, přestože bylo více možností a hráčů. Nakonec asi rozhodlo, že Luboš Kozel v Dukle spolupracoval se Španěly, měl s nimi dobrou zkušenost, proto jsme se na tohoto hráče zaměřili,“ vzpomíná sportovní šéf.

V té době Mena působil v rezervě klubu Sevilla FC, jeho angažování ale doporučil i český reprezentační brankář a ostravský rodák Tomáš Vaclík. Naději v něm viděl i Grussmann, který sám má se španělským fotbalem zkušenosti. Ještě jako hráč totiž působil v konkurenčním Betisu Sevilla.

„Bohužel se ale sešla řada faktorů. Už dříve jsem říkal, že nám ani Pepemu moc nepomohly klimatické podmínky, od čehož se odvíjela i kvalita terénů a samozřejmě herní projev hráče, jehož silnou stránkou byla výborná technika. Tu ale v zimních měsících mohl jen těžko ukázat,“ připomíná Alois Grussmann.

Výjimkou bylo utkání v Českých Budějovicích. „Sice jsme prohráli 0:1, ale tam odehrál nejlepší zápas. Soupeř i hřiště mu vyhovovali. Jinak ale narážel na terény, které by žádnému technickému hráči nepřály, a soupeři vyznávající spíše tvrdou hru,“ vybavuje si Grussmann.

Vázla i komunikace, jelikož Mena byl zaměřený výhradně na svou mateřskou řeč. „A nebudeme si nic nalhávat, covid tomu také nepřidal. Nemohla za ním přijet rodina, do toho přišlo i zranění. To vše mělo na jeho aklimatizaci vliv. Nicméně v rámci férovosti směrem k hráči jsme se rozhodli, že ho uvolníme, protože po výměně trenéra už nedostal tolik prostoru,“ podotýká Grussmann.

Klíčové slovo měl i nový kouč Ondřej Smetana. „Každý trenér má svůj herní projev, Ondra praktikuje jiný způsob hry než Luboš Kozel a Pepe mu do toho nezapadal,“ dodává Grussmann.

Že by se v Ostravě mohl objevit podobný hráč, nevylučuje, on sám ale preferuje jiný směr. „Víte, já když prorazil ve Španělsku, tak díky své postavě, schopnostem v hlavičkových a vůbec osobních soubojích. Přece jen všichni tam byli menšího vzrůstu, a já když dal třeba deset gólů hlavou, byli z toho v šoku. Měl jsem výskok, sílu, dravost a to mě posunulo. Díky tomu jsem se dostal do sestavy. Pepe příliš postavu do českého fotbalu neměl. Bohužel,“ pokrčí rameny Alois Grussmann.

„Svým způsobem jsem zklamaný byl, i když vždy je to padesát na padesát. Buď to vyjde, nebo ne. Ke španělskému fotbalu mám blízko, přál jsem Pepemu úspěch, ale holt to nevyšlo. Takový je fotbal,“ uzavírá sportovní ředitel Baníku Ostrava.