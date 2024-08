Před týdnem okolo dvou stovek fanoušků v Jerevanu, teď v Kodani přes tisíc. Vášeň fanoušků Baníku nemizí ani na evropské scéně, což ostatně ukázali i při domácím zápase s Urartu, kde na nikterak zvučného soka dorazila přes třináct tisíc lidí. A nutno říct, že byli jedním z klíčových aspektů výhry 5:1. Sami Arméni po utkání přiznali, že takovou kulisu nečekali.

Že by se podobně podařilo „uvařit“ i Kodaň? Těžko říct. Dánové jsou na bouřlivou atmosféru zvyklí z domácí soutěže i Evropy, jen tak je něco nezaskočí. Ale budou pod tlakem. Oni jsou jasným favoritem, od nich se čeká postup. A co dokáže vstřelený gól Baníku ve Vítkovicích udělat s domácím týmem i diváky, poznala v minulosti v Ostravě i česká elita – Slavia, Sparta i Plzeň.

„Já si myslím, že po tomto výkonu se to jednoznačně musí v následujících dnech vyprodat,“ měl po utkání v Kodani jasno útočník Erik Prekop o návštěvě odvety.

Ostravané totiž na severu Evropy splnili základní cíl. Jsou ve hře. Byť je porážka 0:1 horší výsledek, než bezbranková remíza, která se dlouho rýsovala, mohou snít a rvát se o postup. „Vždycky, když prohrajete takto na konci, tak to zamrzí. Kdybychom tu uhráli remízu, byla by to do odvety doma pecka. Věřím ale, že budeme hrát před vyprodaným stadionem, kde se bude moci stát cokoliv,“ řekl Prekop. „Určitě se nevzdáváme, je to jeden gól, takže nezbývá, než minimálně jeden vstřelit. Jdeme dál,“ dodal rázně.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fanoušci Baníku Ostrava.

„Kodaň nás možná trošku podcenila, nechali zavřené i některé sektory stadionu. Asi jsme tolik netáhli… Mysleli si, že jsme nějaký vedlejší tým z české ligy. Na odvetu se asi připraví líp, ale my jim ukážeme, kdo bude doma a kdo je Baník,“ prohlásil stoper Michal Frydrych. „Já věřím, že se lidi budou těšit a znovu nás přijdou podpořit,“ doufal trenér Pavel Hapal.

V pátek dopoledne zbývalo osiřelých posledních 1500 sedaček pro domácí fanoušky, plus sektor pro hosty, který čítá necelých devět set míst. Je však otázkou, zda jej Dánové naplní. Teď je však pro Ostravany prioritou liga, kde v neděli (17 hodin) hostí Hradec Králové.

„Uděláme maximum, abychom fanouškům udělali zase radost, i když třeba po Kodani byli kvůli té porážce asi smutní. To, co jsme ale herně předvedli, se muselo líbit. Takže věřím, že bude plno i na Hradec,“ uvedl pro klubový web záložník Tomáš Rigo.

„Moc to potřebujeme, protože teď v Kodani nám těch více než tisíc lidí dodávalo v tom hodně fyzicky náročném zápase hrozně moc sil navíc. Bylo skvělé slyšet, jak naši fanoušci chvílemi dokázali překřičet mnohem početnější fans Kodaně,“ doplnil Rigo.