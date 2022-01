Gniadek chytil virózu. Musíme se znovu nakopnout, řekl

Lukáš Holík přišel do Opavy z pražské Dukly, a to s vizitkou produktivního hráče. Jeho příhod byl z ekonomicky náročnějších. V lize za tým z Městských sadů nastoupil do pětadvaceti utkání, ve kterých vstřelil dvě branky. Po sestupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nastoupil do šestnácti duelů, a to s bilancí čtyř gólů. Trenér Roman West ho označil za nepostradatelného. Zkušený fotbalista měl v Opavě platnou smlouvu, tu ale rozvázal a zamířil do Karviné, kde opráší spolupráci s trenérem Bohumilem Páníkem. „Ve Zlíně i v Dukle čísla měl, to samé v Opavě. Lukáš je produktivní, gólový hráč. Věřím, že nám určitě na jaře pomůže,“ je si jistý trenér Páník.