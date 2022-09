Tak jsme se nakonec posil v Baníku dočkali. Sice na hostování a bez opce, ale bylo jasné, že vedení a majitel museli reagovat na danou situaci. Něco se stát muselo, takže proti příchodu Plavšiče a Cadua nemůžu mít nic, jelikož se nejspíš jiná možnost takhle pozdě už ani nenabízela. Zda to bude mít dlouhodobý účinek, to teprve uvidíme. To bych ještě nehodnotil.

Hodnotit se ale dá dopad změny v první moment. A ten byl zřejmý. Bohužel to odnesli dva odchovanci Jaroň s Buchtou, kteří podle mého názoru si nejméně zasloužili vyndání ze sestavy. Ale šlo o hráče na jejich posty, takže se samozřejmě musí rvát o základ, to řekl trenér Vrba správně.

Také když pak přišli v 70. minutě na hřiště, hru oživili a měli podíl na třetím gólu. Zároveň ale musím uznat, že posily pomohly. Hlavně Plavšič, který byl nejlepší hráč na hřišti. Caduovi to naopak vůbec nevyšlo. Ale to se dá takhle brzy po přestupu pochopit. Dejme mu čas.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Celkově to posílení kádru splnilo úvodní impulz. Asi každý fanoušek Baníku je šťastný a oddychnul si, že to s Pardubicemi takhle dopadlo. Řekněme si na rovinu, hrálo se o šest bodů. Nezvládnout to, bylo by to hodně nepříjemné. Takhle se Baník dostal do středu tabulky. A po podařeném výkonu, protože domácí měli od začátku příkladný přístup, nasazení a přidali k tomu i fotbalovou kvalitu, která se musela projevit.

Na druhé straně, nebudeme si ale nic nalhávat, bez urážky, Pardubice nejsou měřítkem toho, jak na tom Baník je. Hrály bez útoku, bez nápadu, takřka nebyly nebezpečné. Vždyť vzpomenu, že ty stejné Pardubice smetla v zimě na Vistě juniorka v čele s Jaroněm a Šínem 5:2. Euforie tak není na místě, i když pozitivní je druhá nula v řadě. U Frydrycha, kterého jsem kritizoval, je patrné zlepšení. Asi si na náročné požadavky Vrby zvykl, o to silnější v dalším průběhu sezony bude.

Celkově na té výhře lze stavět. Minimálně sebevědomí. Brát to jako odrazový můstek dál, semknout celý kolektiv a za pár týdnů může být vše jinak. Třeba se to ukáže už teď na Spartě, která je dlouhodobě na kolenou. Křetínský do toho hází prachy, vymýšlí kraviny se zahraničními trenéry a stejně vidíme výsledek.

Nechci to zveličovat, ale je to tak. Myslím si, že tam musí být šílená atmosféra. Proto jsem přesvědčený, že stačí se nebát, vletět na ně a i u nich doma je seřezat. Sparta je k poražení. Baník tam musí jet optimisticky naladěný, povzbuzený a s cílem vyhrát. Pokud by se to povedlo, lidi by se z toho zbláznili. Navíc když fanoušci ukázali, že za kluky budou vždy stát. Ať se stane cokoliv. A na Letné bude mít Baník určitě znovu obrovskou podporu.