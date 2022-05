A-týmu Baníku se bohužel v této době nedaří. Dnes ale z jiného ranku. Zprávou, o které se mezi fanoušky hodně mluvilo, byla v minulém týdnu ta o Ondrovi Kukučkovi. Upřímně, dost mě to překvapilo. Nemile. Zvlášť když jsem s ním v poslední době párkrát přišel do kontaktu, nedávno jsem ho viděl na Vistě, bavili jsme se a ukazoval mi, v jakém stavu nohu má. Působil na mě příjemně, skromný kluk. Říkal jsem mu, že doufám, že se vydá správným směrem. Takhle jsem to tedy nemyslel.

Ani by mě to nenapadlo, že zamíří do Sparty. Nebo že to vůbec hrozí. A musím přiznat, že je to pro mě zklamání, stejně jako pro majitele. Těžko se mi soudí, zda je chyba na straně hráče, nebo klubu. Jasně, bude to od každého něco, ale dobré to není ani pro jednu stranu, a nemůžu se ubránit tvrzení, že co pro něj mohl pan Brabec udělat víc, než zaplatit Regensburg, který stojí statisíce? Holt pokud mu někdo hučí do hlavy nesmysly, maluje vzdušné zámky a skvělou budoucnost v Praze, kluk tomu uvěří…

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Není to tak dávno, co zmizel i Dan Šmiga. U obou se jistě nabízí podobnost. Jsou pod agenturou Pavla Pasky. Pod ním jsem byl kdysi chvilku. Po zranění mi zaplatil Regensburg, ale když jsem později přestal být tak žádané zboží, vše ustalo. Sice mi k němu nesedí, že by štval své hráče proti Baníku, aby utíkali, ale náhoda to také asi nebude. Těžko říct, zda je něco mezi ním a vedením.

Četl jsem, že Kukučkovi dala Sparta jasnou perspektivu. Bude v béčku a uvidí se. Moc se mi nechce věřit, že by v Baníku nevěděl, na čem je. Jestli mu byla nabídnuta nová smlouva, byť její podmínky samozřejmě neznám, a k tomu se klub staral o jeho pooperační stav, tak mi to nepřijde od Kukučky košér.

Uvidíme, jak to s ním bude dál. Rozhodně mu nepřeji nic špatného, naopak, ať hraje, a dotáhne to, co nejdál. Co vím, chce bojovat a pokusit se o návrat. Jestli ale to koleno bude mít sedmdesátiprocentní, asi bude rád. Sám vím o tom své.

Ale mládež Baníku stále vidím pozitivně. Vím, jak kluci v béčku nebo devatenáctce žijí fotbalem, Baníkem, obojí mají rádi a chtějí se tu prosadit. Čekají na svou šanci. I po lidské stránce jsou dobře vedeni, myslím, že v hlavách to mají nastavené dobře. Příležitost pak přijde, tak jako ji dostali Smékal, Šín, Jaroň, za nimi tam jsou Boháč, Říha a další. To je budoucnost, tak uvidíme.