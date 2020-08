Po přípravném utkání s Třincem (1:1) se vyjádřil na adresu případných posil. Většina z nich je na dobré cestě.

Hned na úvod hráč, který zajímá asi všechny – co Michal Papadopulos?

Měli bychom ho dotáhnout během dneška, zítřka. Asi dneška (sobota). Nemáme dořešeno spoustu hráčů, jsme ve skluzovém režimu kvůli opožděnému konci ligy, máme na vše míň času, proto jsou hráči rozdělaní a nedodělaní. Alfa a omega bude v posledním týdnu doladit hráče, aby byli připraveni na mistrovské zápasy.

Kolik hráčů byste v týdnu před ligou rád přivítal?

Když uděláme tři, budu rád.

Je hodně těžké řešit přestupy a hostování zrovna do Karviné?

Pro kluby, které končily bez dovolené (Karviná, Opava a Příbram), to není stejné jako pro zbytek ligy. Hráči k nám budou chodit ještě v září, o tom jsem přesvědčen. Ale to si nestěžuji, to jen konstatuji. Tohle jsme už probrali dříve a věděli jsme o tom, že to takto bude probíhat.

Na jaké posty sháníte ještě hráče?

On je problém i v tom, že my potřebujeme i hráče pro zkvalitnění širšího kádru jako takového. Není to jen o hráčích v základu. My potřebujeme křídla, stopery, zálohu, útok. Prakticky do každé řady.

Uzavírání hráčů v této době je asi hodně odlišné od toho, co za ta léta pamatujete, že?

Co vám budu povídat, na svazu je šílenství, řešení administrativy vázne. Dotahujeme hráče smluvně, druhá věc je otázka registrace. Pak se stává, že spousta hráčů je uzavřena a nezaregistrovaná, druhá věc jsou nedodělané smlouvy s hráči.

Zkusme to jmenovitě – Roman Haša?

Bude dnes dotažen, je to otázka právě té registrace.

Holiš a Ukrajinec Horin, kteří jsou v týmu na zkoušce. Co s nimi?

Holiš dnes hrál a zůstane na hostování s opcí, to jsme domluvení. Mladý Ukrajinec Horin už odjel.

Tomáš Jursa, jemuž skončila v Opavě smlouva?

Příští týden se připojí, ještě není dotažen, zájem máme.

Martin Šindelář z Baníku, kterého jste chtěli?

S Baníkem to dolaďujeme. Teď zrovna dotahujeme podmínky smlouvy s hráčem.