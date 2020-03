Vycházíte z pozitivního naladění mužstva v úvodu sezony?

Jistě, sedm bodů z prvních tří kol je skvělý základ. Chceme v tom pokračovat. Myslím, že tím ziskem jsme znejistili dost týmů před námi i širší fotbalovou veřejnost, která nám nevěřila. Nám to naopak dodalo sebedůvěru.

Může výrazný bodový zisk proti týmům z poslední šestky pomoci i jinak než jen samotným posunem v tabulce?

Může to mít i příznivý psychický dopad. Tím, že porazíme týmy, se kterými pravděpodobně budeme hrát i v závěrečné pětikolové nadstavbě, sami sobě dokážeme, že na ně máme, a naopak soupeřům se proti nám nebude v nadstavbě nastupovat lehce.

Jistě vás těší nejen bodový zisk, ale i předvedená hra, je to tak?

Start se nám opravdu vydařil. Troufnu si říct, že v každém z těch tří zápasů jsme byli lepší, i posledně na Bohemce, přestože jsme tam nevyhráli. Nicméně stále stojíme pevně oběma nohama na zemi, třebaže nás těší, jak se teď prezentujeme a jakým stylem hrajeme.

Oceňují to i fanoušci…

Za to jsme rádi. Víme, že diváci v první řadě chtějí vidět výhry, ale když vidí i útočný styl se spoustou střel a zakončení, tak se jim to určitě také líbí. My na tom makáme na každém tréninku a já osobně vidím, jakou kvalitu má každý náš trénink. Jsem rád, že se takto můžeme během zápasu prezentovat celých devadesát minut, a že to vydržíme. Dodává nám to sebevědomí, že si to ve zbytku jarního programu můžeme rozdat s kýmkoliv a třeba ani Sparta, která si k nám určitě pojede pro body, to tady nebude mít vůbec jednoduché.

V neděli vás ale čeká Příbram. Jak důležité to pro vás bude utkání?

Mimořádně. Nejde jen o ty body, které jsou ve hře. Víme, že od sebe můžeme Příbram trochu odstřihnout. Z vlastní zkušenosti vím (z působení v Dukle – pozn. aut.), jak těžké to je, když se vám soupeři bodově vzdalují a pro vás je každé další kolo už prakticky existenční. Na psychiku nic moc.

Zvládnete to?

Pokud k tomu přistoupíme na sto dvacet procent a odehrajeme to podobně jako doma proti Zlínu a Teplicím, tak to určitě zvládneme. Stále to dlužíme fanouškům.