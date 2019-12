Marek Janečka hodnotil nedělní remízu 1:1 s Olomoucí jako ztrátu, optimismus ale neztrácí. „Remízy je škoda, dostali jsme gól po vlastní standardce z rychlého brejku. Přitom víme, že Olomouc takhle pod trenérem Látalem hraje. Vyrovnání nás stálo hodně sil, museli jsme neustále dobývat branku Sigmy,“ rekapituloval zápas.

Nepomohlo vám ani jedenáct rohových kopů…

V první půli jsme jich několik zahráli tak, jak jsme chtěli, jenom nám chyběla finální fáze. Ve druhé už ty naše rohy nebyly tak kvalitní. Měli jsme se po nich prosadit v první půli. Tam ty šance byly.

Pro vás asi nic nového hrát na postu stopera, že?

S věkem se hráči posouvají víc dozadu. Mně bude příští sezonu sedmatřicet, a tak ten post stopera uhraji. Cítím se dobře. Bavili jsme se s trenérem už v týdnu o tom, jestli bych nehrál pravého beka za Ndefeho, který dostal čtvrtou žlutou, ale to už pro mě asi není. Běhat 85 minut bez balonu… U mě je to taková harmonika. Jdu dopředu, vrátím se dozadu, do středu, zase dozadu.

Pod trenérem Jarábkem jste už stopera v minulosti hrál?

Ano, hrával jsem tam, když si mě vytáhl do druhé ligy ve Zlatých Moravcích. Po postupu jsem tam pak odehrál celou prvoligovou sezonu. Až později jsem se přesunul na pravého obránce nebo záložníka.

Z duelu proti Olomouci máte bod, situace je asi pořád hodně špatná, že?

Samozřejmě, je to zlé, ale ještě horší by bylo, kdybychom dneska nezískali nic. Před námi je poslední kolo v Liberci, musíme se na to připravit. Bude to ještě tvrdý boj, ale věřím tomu, že v Karviné určitě zůstane první liga. Byla by velká škoda, kdyby tomu tak nebylo. Už proto, že Karviná je dobře fungující klub se zázemím a pěkným stadionem. Záleží na nás.

V čem byste viděl největší problém mužstva?

Ten problém vypadá jasně. Nemáme takovou kvalitu vepředu. Hráč, který by dal za sezonu šest sedm gólů, tady není. Podzim, během kterého bychom nevyhráli jediné domácí utkání, si z kariéry vůbec nevybavuji. Musíme prostě posílit útok, protože se potýkáme s koncovkou. S tím ale mají problémy i další týmy.

Možná je trochu s podivem, že i přes tu domácí bilanci nejste v tabulce nijak odepsaní…

Tak něco jsme uhráli venku, po bodu jsme něco posbírali i doma, i když tam jde každá ztráta do minusu. Musíme se z toho sebrat a holt uhrát domácí výhry v roce 2020. Snad pro nás ten rok bude pozitivnější.