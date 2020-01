Jak viděl úterní přípravu s ostravským Baníkem (1:1) záložník Karviné Martin Bukata?

Martin Bukata (vpravo) proti Baníku. | Foto: Lukáš Kaboň

„Je to pro nás teď dost náročné. Tréninků a zápasů je hodně, takže toho máme dost, ale je dobře, že teď dostáváme do těla. Tak to má být. Zatím to beru pozitivně a zápasy nám v přípravě jen pomůžou,“ myslí si.