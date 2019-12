Brankář fotbalové Karviné Martin Pastornický to neměl proti lídrovi ze Slavie jednoduché, ale podobně jako jeho spoluhráči v Praze obstál, a může se soustředit na důležitější zápasy. „Asi tak. Před námi je domácí utkání s Olomoucí, to je priorita,“ ujistil Pastornický.

Jak hodnotíte duel na Slavii?

Těžko jsme mohli čekat, že obereme i Slavii, když už jsme posledně obrali i Plzeň. Ale myslím, že těžkou hlavu si z toho neděláme. Ostudu jsme neudělali.

Dlouho jste navíc drželi čisté konto.

Přesně tak. Fanoušci, i my samotní věříme, že můžeme bodovat kdekoliv, zvlášť když už je hodina hry za námi a pořád držíme 0:0. Pak sice Slavia dala gól, ale pořád to bylo hratelné, těsný stav neznamená nic. Stačí jeden dobrý moment, ušmudlaný gól. No, nakonec jsme prohráli a body nemáme, nicméně jsme se drželi. Teď se soustředíme na Olomouc a Liberec.

Dost jste si zachytal…

To jo, ani jsem nestíhal vnímat zimu. V těch posledních zápasech jsem nebyl příliš nadšený ze svých výkonů, chtěl jsem klukům více pomoct. Dneska jsme sice také prohráli, ale pocity jsou lepší. Něco jsem snad chytil.

Málem jste dokonce chytil i dvě penalty…

Tam už je to padesát na padesát. Škoďák (Milan Škoda) za mnou po zápase přišel a říkal, že čekal, že někam skočím. Já mu naopak tvrdil, že jsem čekal, že to kopne doprostřed. Reagoval jsem až na jeho střelu.

Už jste zmínil, že domácí zápas s Olomoucí bude klíčový. Co od něj čekáte?

Tři body. Musíme bezpodmínečně udělat tři body, abychom dohnali celky před námi.