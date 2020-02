Čerstvě devětadvacetiletý střední obránce či defenzivní záložník se stejně jako Denis Granečný odpojil od mužstva Baníku z herního soustředění na Maltě v St. Paul’s Bay a hned se vydal domů. Včera se již hlásil na přípravě v Karviné.

„Po příchodu Jaroslava Svozila jsme disponovali pěti stopery na soupisce, a proto jsme vyslyšeli zájem Karviné. Dohodli jsme se na hostování do konce sezony bez opce,” prohlásil sportovní ředitel FC Baník Ostrava Marek Jankulovski.

O 193 cm vysokého odchovance olomoucké Sigmy měl karvinský trenér Juraj Jarábek i samotné vedení klubu zájem už začátkem ledna. „Je to výborná zpráva. Jsme rádi, že se transfer podařilo dotáhnout a Martin stráví jaro u nás v Karviné. Věřím, že nám svými zkušenostmi pomůže k záchraně v lize,“ uvedl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Šindelář přestoupil do Ostravy v létě 2017. V prvních dvou sezonách odehrál téměř všechny zápasy (26 a 25). V podzimní části aktuální sezóny naskočil pouze do deseti utkání a vstřelil jeden gól (v srpnu do sítě Bohemians 1905). V nejvyšší soutěži má tento soubojový typ a bývalý mládežnický reprezentant odkopáno 126 zápasů a vstřeleno 7 gólů.

Zkušený borec se do Karviné těšil, jednání však byla poměrně dlouhá a ve hře o jeho služby bylo více klubů. „Táhlo se to, to je pravda. Už na začátku přípravy jsem chtěl mít jasno, ale nepovedlo se. Každopádně teď už jasno je a jsem rád, že se můžu soustředit výhradně na fotbal a nemusím řešit ani stěhování. Na angažmá v Karviné se těším, nová kabina i spoluhráči. Člověk se pořád učí,“ prohlásil sympatický defenzivní fotbalista.

A co říká na umístění svého týmu a jeho cíle? „Karviná nepatří na příčky, kde se momentálně nachází. „S Baníkem jsme se o tom ve vzájemných utkáních přesvědčili. Tým má kvalitu na to, aby se udržel v lize,“ míní Marin Šindelář.