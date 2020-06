Na ty totiž tým trenéra Jarábka po koronavirové pauze stále čeká. „Máme pět zápasů a jeden gól, ještě k tomu proti nejtěžšímu soupeři (Spartě). Bylo by dobré to konečně prolomit,“ burcuje spoluhráče.

Čím si vysvětlujete výsledkový útlum posledních dní?

V těch prvních jarních kolech jsme v zásadě neměli co ztratit, šli jsme do všeho po hlavě. Teď jsou i těžší soupeři, ale hlavně my nejsme tak nebezpeční jako v prvních kolech. Nadřeme se na gól, máme málo šancí. Dříve jsme jich měli třeba pět šest na zápas. Proti Budějovicím se to konečně trochu změnilo, šance byly, ale zase nebyly góly.

Na psychiku asi nic moc…

Tak to je jasné, i tréninky by probíhaly v lepší atmosféře, kdyby se povedlo už vyhrát.

V Jablonci se vám rozpadla záloha. I proto tak málo šancí?

Mohlo to hrát roli, byť si myslím, že po nějaké čtvrthodince, kdy jsme byli zaražení, jsme se herně zvedli a nebylo to úplně špatné. Kluci doléčují zranění, ale s tím se potýkají všichni. Každý musí sáhnout do kádru. Podle mě kluci, kteří dostali v Jablonci šanci, nezklamali.

Zápasy jdou v rychlém sledu, máte vůbec čas se připravit na soupeře?

Ale ano, jenom to jde opravdu rychle za sebou. Na druhou stranu nemusíte tak dlouho přemýšlet nad nezdary.

Poslední soupeř v základní části – Mladá Boleslav – má příšernou jarní bilanci. Je nejhorší ze všech. Ideální soupeř na to se chytit?

Takhle to nevnímám, byť samozřejmě výsledky našich soupeřů registrujeme. Boleslav k nám asi nepojede v ideální pohodě, jenže my si taky nemůžeme vyskakovat. Pro oba to bude nesmírně důležitý zápas, i když samotný ještě nerozhodne. Celé to rozsekne až nadstavba.

Nicméně tři body by se už hodily, neboť spodek tabulky se vám přiblížil.

Souhlasím. S výhrou by se nám do skupiny o záchranu vstupovalo lépe, měli bychom určitý bodový polštář. Ale když nevyhrajeme, stejně rozhodně až nadstavba. Tu především musíme zvládnout. Stejně tak platí, že když porazíme Boleslav a nezvládneme nadstavbu, tak tam stejně zahučíme.

Už toho máte odkopáno dost. Tušíte, jak bude tým zvládat „nervák“ v nadstavbě?

Já sám jsem už v kariéře o padáka hrál. Nesmíte si to tak připouštět a nezatěžovat hlavu, jinak vás to bude svazovat. Tím ale neříkám, že si z toho nemusíte nic dělat, určitá zodpovědnost za výsledek tam pochopitelně být musí. Myslím, že si každý uvědomuje, o co se bude hrát. Těch možností na opravu bude ubývat, na každém utkání bude strašně záležet. Je jednoduché se o tom takhle bavit, horší je to zažít.

Na druhou stranu proti soupeřům, kteří vás čekají, jste na jaře měli příznivou bilanci.

Ale to budou úplně jiné zápasy. Naopak budeme muset potvrzovat, že ty naše výsledky nebyly náhodné. I proto by bylo dobré porazit Boleslav, abychom ten tlak poněkud zmírnili.