„Je super, že si stále držíme tu nulu vzadu. Říkal jsem, že od toho tady jsme, abychom nedostávali branky. Když nedostaneme gól, neprohrajeme. To se zatím daří,“ pochvaluje si Šindelář, který ovšem nelétá v oblacích.

Čím to je, že se daří neinkasovat?

Nebudeme si nic nalhávat, soupeři proti nám nějaké šance mají. Těžko eliminujete úplně všechny šance, které si proti vám soupeř vytvoří. Pokaždé jsme je ale zvládli. Je to dobrá práce celého týmu, není to jen o obraně, o brankáři. Celý tým bojuje. Maká na tom, abychom tu nulu měli.

Velký podíl na třech nulách měl určitě i Petr Bolek, ale proti Příbrami jste měli za zády mladého Neumana…

Vláďa to dneska zvládl super. Také si musíme říct, že tam měl situaci, kdy nám utekl Škoda. Nechci říkat, jestli to byl ofsajd, nebo ne, to jsem nemohl vidět, ale kdyby to Vláďa nechytl, museli bychom dohánět. Byl jsem rád i za něj, protože to byl jeho první start. Pro gólmany je to vždy o to složitější, že musejí na svou šanci trpělivě čekat. Není jich deset jako nás v poli.

Překvapilo vás, jak je vaše téměř nově složená obrana kompaktní?

Ano. Nikdo asi nečekal, že budeme mít čtyři zápasy s nulou vzadu. Musím říct, že co jsem tady, čili zhruba měsíc, tak se hodně zvedla týmovost v kabině. Všichni makají a chtějí pomoci jeden druhému. Promítá se to pak i do atmosféry v trénincích a v zápasech.

Oproti přípravě se zlepšilo i proměňování šancí, že?

Pomohlo nám, že jsme zvládli hned ten první zápas se Zlínem a teď se vezeme na vlně. Pak si člověk víc věří i v zakončení. Nechci to ale detailně hodnotit, protože na přípravu jsem tady ještě nebyl. Doufám, že to přijde co nejpozději, ale je nám jasné, že někdy ten gól dostaneme a nejspíš i prohrajeme, ale právě tady bude důležité, jak na to zareagujeme. Nesmíme se z toho podělat! Pokud však budeme k zápasům nadále přistupovat tak, jak přistupujeme teď, tak budeme body sbírat pravidelně.

Po Příbrami jste se ocitli mimo barážové pozice, co na to říkáte?

Kdyby byl konec sezony, tak řeknu, že je to super. V tuto chvíli to ještě nic neřeší. Je to jen dílčí úspěch. Aspoň jsme ale vytvořili tlak i na okolní týmy, namočili jsme tam Zlín. Ještě ale není konec, bude nadstavba a ve hře dost bodů, takže na to, abychom slavili, je stále příliš brzy.

Máte před sebou Opavu, takže další vypjatý a klíčový duel…

Teď hrajeme samé důležité zápasy. Bavili jsme se o tom už v kabině, že těch prvních pět jarních kol máme vlastně všechny soupeře, kteří nás zřejmě čekají i v nadstavbě. Kdybychom proti nim uhráli stejné výsledky jako teď, bylo by to skvělé, ale v nadstavbě to budou úplně jiné zápasy.