Devětadvacetiletý stoper se zapojil do tréninkového procesu s karvinským týmem už v pondělí, v šatně měl své místo z jarního hostování rezervované, to samé se dá říct i o třináctce na dresu, kterou mu kustod Eda Muryc odložil.

Obě strany totiž počítaly s tím, že Šindy“ bude v Karviné pokračovat, jen bylo potřeba se domluvit s Baníkem. A to se povedlo.

„Martin se stal na jaře nedílnou součástí sestavy a lídrem naší obrany. Chtěli jsme jej z Baníku získat natrvalo, protože si o to svými výkony řekl. I on sám měl zájem u nás působit, což je pozitivní a důležité. Jsme rádi, že se jednání o jeho přestupu povedla dotáhnout do úspěšného konce,“ prohlásil spokojený sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk po podpisu tříletého kontraktu.

Pro Šindeláře půjde už o třetí prvoligové angažmá. Do nejvyšší soutěže nakoukl v mateřské Sigmě Olomouc, odkud odešel po vypršení smlouvy v létě 2017 právě do ostravského Baníku. Tam působil dva a půl roku, než letos v únoru zamířil na hostování do Karviné, kde už zůstane.

Derby s Baníkem nestihne

„Konečně je to dořešené a jsem moc rád, že jsem zpátky. S vedením klubu jsem byl domluvený a obě strany měly zájem pokračovat. Mám radost, že jsem se mohl zase připojit k týmu,“ prohlásil Martin Šindelář, který se s Baníkem do minulé soboty plnohodnotně připravoval a nechyběl ani na rakouském soustředění.

Urostlý stoper má na svém kontě 139 prvoligových utkání a 7 vstřelených gólů. Transfer nabývá účinnosti v pondělí 24. srpna, tím pádem Šindelář nestihne nedělní derby právě s Baníkem v úvodním ligovém kole.