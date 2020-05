„Věděli jsme, že Opava je doma silná. Po té pauze jsme si nebyli jisti, jak na tom vlastně budeme, takže ten bod bereme. Je hodně cenný,“ přiznal.

Opava bránila houževnatě z bloku, bylo to pro vás složité?

Hráli dobře, museli jsme občas dobývat a musím říct, že se nám to moc nedařilo. Opava dobře bránila a pak z toho hodně hrozila.

Ale vy jste hráli také slušně. Měli jste k výhře blíž?

Na držení míče se nehraje. Opava hrála hodně organizovaně a my jsme vepředu nebyli tak nebezpeční. Dali jsme gól, ale taky z ofsajdu. Pak už jsme nějaké tutovky neměli.

Přesto jste si nějaké šance vypracovali. Co chybělo k jejich proměnění?

Přímočarost. Chtěli jsme stále něco vymýšlet kolem šestnáctky místo jednoduchého zakončení. Bylo to takové obehrávání okolo, bez výsledku.

Nicméně i vám se v obraně daří. Na jaře jste ještě neinkasovali. Jak to?

Sedlo si to. Trenér ani moc změn v defenzivní části neudělal, prostě si teď vyhovíme, i když v Opavě nám to na začátku utkání skřípalo a Opava se tam párkrát dostala. Měli jsme i štěstí.

Držíte sérii 454 minut bez inkasované branky. Jak cenný je to výsledek?

Je to pěkné, ale potřebujeme i vyhrávat. Samozřejmě si toho ceníme, protože když nedostaneme gól, tak neprohrajeme. Nějaké zápasy jsme už zvládli vítězně a zase na to potřebujme navázat.

Opavu jste udrželi na rozdíl šesti bodů…

To je asi to nejdůležitější. Nemůžeme hrát v klidu, protože před námi je ještě dost zápasů a za námi tlačenice v tabulce.

Po pauze se spekulovalo o tom, jak to bude týmu na hřišti klapat. Jak to tedy klapalo?

Já bych řekl, že jsme spíš byli všichni natěšení. Musím ale říct, že to nebylo optimální, ale myslím, že to může být každým dalším zápasem jen lepší.

Poslední akce Opavy znamenala gól, ale také z těsného ofsajdu. Co jste v tu chvíli prožíval?

Oddechl jsem si, že to byl ofsajd, protože porážka v poslední minutě by nás hodně mrzela. Odmával to, Opaváci asi museli být hodně nas**ní, což plně chápu. Už se viděli se třemi body. Tu situaci jsem viděl tak, že tam skákali dva hráči, gólman na ně reagoval, ale jeden z Opaváků byl v těsném ofsajdu a pomezní to mávl. Jsem rád.

Míč domácí netečovali?

Ne, ale náš brankář reagoval na pohyb hráčů. Viděl jsem Bolčuse na špičkách, jak na to reaguje a rozhodčí to tak i vyhodnotili.

Co jste říkal na diváky, kteří v omezeném počtu fandili v hledišti?

Byl jsem překvapený. Udělali hodně slušnou kulisu.

Nemáte obavy z aktuální situace pandemie koronaviru na Karvinsku?

To nemůžeme řešit. Od toho tam jsou kompetentní lidé, kteří rozhodnou, jak to bude. My se musíme soustředit na fotbal.

Probíráte to v kabině?

Bavili jsme se o tom. Měsíc a půl jsme se připravovali na restart a byla by škoda, kdybychom o to kvůli něčí lehkovážnosti měli přijít. Budeme jen rádi, když se to dohraje. Na hřišti to nevnímáte, spíše máme obavy, abychom si to nepřinesli domů. Musím také chodit do obchodu, jinak bych si neuvařil. Těch opatření je dost, roušky, dezinfekce…

Co váš další soupeř Sparta? Udržíte vzadu opět nulu?

Uvidíme, hrajeme za pár dní. Sparta má svou kvalitu. Dneska jsme měli v několika situacích štěstí a musíme být v těch situacích více zodpovědní, jinak nás Sparta potrestá.