„Celý první poločas jsme si špatným výkonem koledovali o to, abychom tady neuspěli. Jsem z toho zklamaný,“ přiznal Šindelář.

Nicméně góly jste dostali téměř z ničeho. Nejprve vlastňák, pak penalta…

No ale on ten poločas mohl klidně skončit i vyšším rozdílem. My jsme neměli pořádnou šanci, kdežto Sigma ano a mohla dát i více gólů. Podle mě nás to ovlivnilo. Když předvedeme pětačtyřicet minut tohle, tak se nedá pomýšlet na body.

Za stavu 3:0 to vypadalo, že je rozhodnuto, ovšem vy jste nakonec mohli v podstatě vyhrát…

Šli jsme do toho s tím, že už nemáme co ztratit. Pak tam byly další šance, ale ani nevím, jestli to mám hodnotit jako dobrý výkon, protože jsme už hráli vabank a na riziko. Paradoxně nám to vycházelo, měli jsme převahu, ale u mě to přebíjí ten zpackaný výkon z první půle.

Vám osobně nebyl uznán gól pro hraní rukou. Hrál jste rukou?

Ne. Kdybych věděl, že mi to spadlo na paži, tak se nerozčiluji, ale já věděl, že jsem rukou nehrál, proto jsem byl naštvaný. Pořád se bavíme o tom, že VAR není všech zápasech ligy a pak to ovlivňuje výsledky. Ale ani to, že tady VAR nebyl, neomlouvá náš výkon v první půli.

Ruku v olomoucké šestnáctce jste naopak reklamovali vy po vaší střele. Ta byla?

Byl tam chumel hráčů, ale to je to samé, prostě chybí VAR, takže se můžeme akorát rozčilovat, že to pak nikdo neposoudí. Rozhodčí to neodpískal, ale tady to měl asi složité, možná to byla ruka, možná stehno, já to pořádně neviděl, protože jsem střílel. Kdybych to trefil lépe, nemuseli jsme se rozčilovat kvůli chybějícímu videu.

Zápas jste ale odehrál celkem dobrý. Měl jste další velkou šanci, vybavíte si ji?

Ano, snažil jsem se předskočit hráče, dostal jsem se tam a zakončil, ale nebyl z toho gól, pouze břevno, takže je to stejně k ničemu.

Jak moc vám porážka zkomplikovala situaci?

Hodně. Situaci si prakticky komplikujeme sami všemi těmi posledními nezdary, a je to pořád to samé. Furt se bavíme o tom, co zlepšit, pořád o tom před zápasem mluvíme, že dneska to konečně musíme zlomit a furt nic. Kdyby byl výkon výborný a prohráli jsme, tak se aspoň můžeme od něčeho odpíchnout, ale v Olomouci jsme poločas prospali a druhý jsme odehráli riskantně.

Jste už naplno v ohrožení prvoligové příslušnosti. Jak to vnímáte a čím si vysvětlit váš výsledkový propad? Na startu jara jste patřili k nejlepším týmům soutěže…

Musíme si to asi vyříkat v kabině. Před koronou jsme věděli, že vlastně nemáme co ztratit, byli jsme poslední, hráli jsme zodpovědně, proměňovali šance a neinkasovali. Přiklánělo se k nám i štěstí. Pak přišla ta pauza a nejspíš jsme si mysleli, že jsme z toho venku a uhrajeme si to nějakou herní kvalitou. Ale je vidět, že zatím ji takovou nemáme. Musíme se vrátit k té zodpovědnosti, s jakou jsme hráli před koronou.