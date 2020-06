Matúši, po porážce od Sparty jste chtěli v Uherském Hradišti bodovat, ale realita byla jiná. Proč?

To je jasné, s jednou střelou na bránu můžete sotva pomýšlet na body! Přestože jsme se připravovali na to, že Slovácko má hru založenou na jednoduchosti, tak hned po rozehrání jim dovolíme skórovat.

Co se v tu chvíli stalo?

Oni nebezpečně vypálili a my už jen hasili situaci před bránou. Podle mě to byl zbytečný faul před vápnem a Havlík to z přímáku trefil přesně.

Ovlivnil ten gól celé utkání?

Určitě ano, není to nic příjemného. Cestou domů jsme se na to dívali a myslím si, že někdo ve zdi nevyskočil a míč samozřejmě tím místem přesně proletěl až do sítě. Penalta a gól na 2:0, to byla další zbytečnost! Když prohráváte v poločase o dva góly, navíc na hřišti soupeře, tak už je to složité.

Překvapil vás něčím soupeř?

Ani ne. Říkali jsme si, že musíme běhat a vyhrávat první souboje a sbírat míče. Jenže to se nám minimálně v první půli vůbec nedařilo.

Čím si vysvětlit, že vám poslední dva duely nevyšly herně ani výsledkově?

Nevím přesně, aktuálně se nám nedaří a nehrajeme tak, jak bychom chtěli. Asi na nás dolehla koronavirová pauza, ale ta nějakým způsobem ovlivnila všechny týmy, na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme se z toho dostat sami tvrdou prací, nikdo jiný nám s tím nepomůže.

Téměř po půl roce jste odehrál celý zápas, naposledy jste kompletní minutáž absolvoval v půlce prosince v Liberci. Jak jste se cítil?

Kondičně by to mohlo být lepší, to je jasné. Jsem rád za každou šanci. Vypadl nám vykartovaný Gigli Ndefe, takže volba padla na mě. Vždy se snažím na hřišti odvést maximum.