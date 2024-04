Navázat na cenný bod z derby na hřišti Baníku Ostrava po remíze 2:2 budou chtít fotbalisté Karviné v sobotním utkání 29. kola FORTUNA:LIGY s Bohemians. Duel posledního šestnáctého celku s jedenáctým se rozehraje v 15 hodin.

Fotbalisté Karviné uhráli v Ostravě s Baníkem bod po remíze 2:2. Jak si povedou v sobotu doma s Bohemians? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Bod z horké baníkovské půdy je cenný, i když si osobně myslím, že jsme v druhém poločase byli lepším týmem. Ale s ohledem na průběh utkání, kdy jsme dvakrát dotahovali výsledek, je remíza spravedlivá,“ vrátil se ještě k derby v Ostravě karvinský asistent Radim Grussmann.

„I když jsme uhráli v derby bod, jsme na posledním místě a případný zisk tří bodů je v sobotu s Bohemkou moc důležitý. Je dobře, že jsme s Plzní a Baníkem uhráli po bodu a věřím, že nám to do dalších utkání dodá sebevědomí,“ pokračoval Radim Grussmann.

Pražané prohráli na jaře jediné utkání, to minulé na Slavii (1:2). „Tým mají poskládaný z kvalitních a zkušených hráčů, kteří jsou silní hlavně v ofenzivní fázi s útočníky Prekopem, Ristovskim nebo Puškáčem. Není to ale jenom o nich. Mají zkušené mužstvo, které hraje moderní fotbal,“ dodal Radim Grussmann.

„Celkově je to pro nás velice důležitý zápas. I s nadstavbou nás jich čeká ještě sedm, tudíž je ve hře stále dost bodů. Uděláme vše pro to, abychom nebyli poslední a pokusíme se také zabojovat o vyhnutí se baráži. Matematicky to pořád možné je,“ uzavřel asistent trenéra Marka Bielana.