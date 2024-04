Fotbalisté Karviné remizovali v sobotním utkání 29. kola FORTUNA:LIGY s Bohemians 1:1 a v neúplné tabulce jsou po třetí dělbě bodů v řadě poslední.

Fotbalisté Karviné remizovali ve 29. ligovém kole s Bohemians 1:1. | Foto: bohemians.cz

Karviná hrála od konce prvního poločasu přesilovku po vyloučení Petráka. Brzy po změně stran poslal Slezany do vedení střídající Lukáš Budínský. Vyhlášený technik dorazil vlastní střelu z šestnáctky do tyče a s domácími to vypadalo nadějně.

Na výhru však nakonec nedosáhli. Po hodině hry totiž srovnal v oslabení z penalty Prekop, jenž potrestal hloupý faul Traoreho. Následně už se MFK ze všech zbylých nadějných situací neprosadil. Při hlavičce Ezeha zachránilo Pražany břevno. Míč se od něj odrazil jen kousek před brankovou čáru a následně ho obrana hostí uklidila do bezpečí.

„Bohemka nám dala velkou šanci, že se její hráč nechal v prvním poločase vyloučit. Dali jsme gól Budínským a myslel jsem si, že se uklidíme, udržíme balon. Ale chytili jsme nějakou křeč a udělali zase hrubou chybu, penaltu, devátou v sezoně. To je pro nás tragédie. Hráč soupeře zády, nemůže nic udělat a on mu tam sáhne. Nebyla to šance, že by do toho musel jít,“ řekl trenér Karviné Marek Bielan.

Remízové derby! Góly geniálního Ewertona byly Baníku málo, Karviná má bod

„Po penaltě a vyrovnání na 1:1 jsme měli šance. Poslali jsme tam Memiče, Mikuše, aby dávali centry. Nedostáváme góly ze hry, ale vždy ze standardních situací. Kluci jsou z toho nešťastní, je to třetí remíza v řadě. Možná by bylo lepší prohrát na Baníku a dnes vyhrát. Bohemka si ale za tu dřinu v deseti asi bod zasloužila,“ dodal Marek Bielan.

„V prvním poločase jsme hráli pasivněji, než jsme chtěli. Domácí měli optickou převahu, ale bez výraznějších šancí. Utkání spíš probíhalo v taktickém duchu, oba týmy byly nervózní. Horko těžko si jeden z týmů vypracovával vyloženou šanci. Do utkání zasáhla červená karta. Poločas se dohrával v hektice, snažili jsme se ho dohrát na nulu,“ vykládal kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

„Druhý poločas jsme paradoxně měli aktivnější. V deseti jsme dokázali domácí přehrát a vytvořit si zajímavé situace. Paradoxně jsme v dobré pasáži z nevinné akce inkasovali. Tým to ale nezlomilo, hráli jsme dál a vyrovnali jsme. Posledních patnáct minut jsme se dostali pod tlak, zejména po standardních situacích. Bylo tam břevno a měli jsme určité štěstí. Remíza je zasloužená,“ uzavřel Jaroslav Veselý.

29. kolo FORTUNA:LIGA (sobota 20. 4. 2024):

Karviná – Bohemians 1:1 (0:0)

Branky: 54. Budínský – 59. z pen. Prekop. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Slavíček. ŽK: Svozil (Karviná). ČK: 39. Petrák (Bohemians). Diváci: 1754.

MFK Karviná: Holec - Traoré (82. Ražnatovič), Svozil, Bergqvist - Raspopovič (60. Memič), Boháč, Moses (78. Ayaosi), Fleišman - Čavoš (46. Budínský) - Ezeh, Regáli (78. Mikuš). Trenér: Marek Bielan.

Bohemians Praha 1905: Soukup - A. Kadlec, Petrák, Hybš (90+3. Köstl) - Dostál, Beran (90+3. Puškáč), Hůlka, Kovařík - Hrubý (46. Vondra) - Prekop (85. Shejbal), Kozák (68. Matoušek). Trenér: Jaroslav Veselý.