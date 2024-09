Karviná nastoupila bez potrestaného kapitána Svozila, jehož ve středu obrany nahradil uzdravený Bergqvist. Na levém kraji se poprvé v ligové sezoně objevil v základu druhý z černohorských zadáků Ražnatovič a do sestavy se vrátil záložník Samko.

V první půli ale nic Karviná neměla, naopak hosté měli tutovku Mešanoviče a zahrozil Šebrle. „Blokoval ho stoper, tak byla otevřená přední tyčka a já tam šel. Naštěstí to tam kopl,“ oddechl si po skvělém zákroku brankář Jakub Lapeš. „Čekal jsem na gólmanův pohyb, ale připravil si mě a vychytal. Smůla,“ uznal Muris Mešanovič.

Po pauze domácí zapnuli, největší šance měli Ražnatovič, Regáli a Ezeh, jehož vychytal Hruška. Gól nepadl. „Závěr hektický, vytvářeli jsme zbytečné standardní situace a rohy, naštěstí jsme to ubránili a na konci jsme měli velkou šanci. kdyby Lichý to vyřešil lépe, mohl dávat do prázdné brány. Ale každého bodu si vážíme,“ ohlížel se kouč Dukly Petr Rada.

„Dukla přijela s jasným záměrem hrát do rychla, na jednoduché přechody. Vzadu jsme si to kromě jedné situace pohlídali, jinak musím mužstvo pochválit. Hrálo kombinační fotbal a jedniné, co chybělo, byl gól,“ hodnotil trenér Karviné Martin Hyský.

MFK Karviná – Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Starý – Vlček, Slavíček – Berka (video). ŽK: Krčík – Šebrle, Ludvíček, Hašek, Douděra, Hruška, Zeronik. Diváci: 1983.

Karviná: Lapeš – Raspopovič, Bergqvist (63. Fleišman), Krčík, Ražnatovič (80. Mikuš) – Moses, Planka (71. Čavoš) – Memič, Botos (46. Regáli), Samko – Vecheta (46. Ezeh). Trenér: Hyský.

Dukla: Hruška – Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček – Šebrle (51. Zeronik), Hora (34. Lichý), Kozma, Ambler (79. Douděra) – Mešanovič (79. Matoušek), Matějka (79. Špatenka). Trenér: Rada.