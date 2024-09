Složení dvojic zná 2. kolo fotbalového MOL Cupu, do něhož už zasáhne i většina Chance ligy. Výjimkou není ani Karviná, které osud určil jako prvního soupeře třetiligovou Kroměříž. Úřední termín zápasu ve městě na řece Moravě je středa 25. září, zatím ale ještě není potvrzený.

Kroměříž v minulé sezoně spadla ze druhé ligy a vyhlašuje, že by se po roce ráda vrátila. Tomu zatím odpovídá vstup do MSFL, v níž ovládla všechny čtyři dosavadní zápasy a má plný počet dvanácti bodů. Těžko však říct, jak do jejich plánů zapadá MOL Cup, nicméně v 1. kole si jednoduše poradila s Rýmařovem, na jehož půdě vyhrála vysoko 6:0. Favoritem však v dalším souboji samozřejmě nebude.

Karviná zažívá solidní start ligy, když v sedmi zápasech pod novým koučem Martinem Hyským nasbírala osm bodů a patří ji dvanáctá příčka. Hlavně ale hraje pohledný a zajímavý fotbal.

Aktuální ročník MOL Cupu je pro všechny aktéry velmi atraktivní. Skrze tuto soutěž totiž vede cesta přímo do pohárové Evropy, jelikož jeho vítěz – triumf obhajuje pražská Sparta – má jistotu play off Evropské ligy. V případě neúspěchu si tak zahraje aspoň ligovou fázi Konferenční ligy.

Od 2. kola jsou v procesu téměř všechny kluby. Chybí pouze pohároví zástupci Sparta, Slavia, Plzeň, Baník a Mladá Boleslav, kteří se zapojí až ve třetím kole.

Los 2. kola Mol Cupu:

Kuřim - Slovácko, Bzenec - Olomouc, Kroměříž - Karviná, Domažlice - Jablonec, Ústí nad Orlicí - Dukla Praha, Petřín Plzeň - Táborsko, Brozany - Bohemians Praha 1905, Milín - Teplice, Živanice - Varnsdorf, Motorlet Praha - Hradec Králové, Aritma Praha - Pardubice, Povltavská FA - Liberec, Příbram - České Budějovice, Písek - Žižkov, Ústí nad Labem - Kladno, Most-Souš - Benátky nad Jizerou, Loko Praha - Česká Lípa, Vysoké Mýto - Hořovice, Police nad Metují/Chlumec nad Cidlinou - Karlovy Vary/Chomutov, Zápy - Admira Praha, Tasovice - Zlín, Frenštát pod Radhoštěm - Brno, Uherský Brod - Prostějov, Strání - Opava, Bílovec - Vyškov, Žďár nad Sázavou - Líšeň, Vítkovice - Hlučín.

Poznámka: dalších pět prvoligových klubů Sparta, Slavia, Plzeň, Mladá Boleslav a Ostrava se zapojí až od 3. kola.