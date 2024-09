Fotbalové utkání MFK Karviná (v bílém) vs. Baník Ostrava, srpen 2024.

Třítýdenní zápasové volno – částečně zapříčiněné reprezentační přestávkou a částečně povodněmi – končí. Fotbalisté Karviné se už v sobotu (16 hodin) vrátí do kolotoče Chance ligy, když v duelu 9. kola přijede do Slezska Jablonec, s nímž mají domácí nevyřízené účty. Nastala doba odplaty?

Góly Hurtada a Fleišmana vedli 2:1 a vše na Střelnici směřovali k vítězství, které by fotbalistům Karviné výrazně pomohlo v boji o záchranu, ne-li se vyhnout baráži. Jenže závěrečné selhání zhatilo velmi dobrý výkon, když trefy hlavou v podání Martince s Náprstkem naservírovaly tři body do rukou Severočechů. Naproti tomu hosty zalilo zklamání. „Těžko se mi to hodnotí,“ prohodil mimo jiné tehdy na začátku května trenér Marek Bielan.

„Jablonec je k poražení, byli jsme blízko už na konci minulé sezóny v nadstavbě, ale po gólech v závěru jsme odjížděli ohromně zklamaní po strašidelném výsledku. Musím přiznat, že se z toho hrůzou budím doteď. Byl to jeden z našich nejlepších výkonů na stadionu v Jablonci za ty roky, co působíme v nejvyšší soutěži,“ vzpomenul pro klubový web Bielan, který se mezitím stal asistentem nového kouče Martina Hyského.

O čtyři měsíce později se oba soupeři utkávají znovu, jen místo na severu Čech se hraje v Karviné, kde však Jablonec nepadl šest let. „Ideální čas to zlomit, ne?“ usmál se Bielan, přičemž MFK se na vlastním stadionu v novém ročníku nedaří.

Karviná dosud uhrála jen remízy 0:0 s Baníkem a Duklou, Liberci a Bohemians podlehla. „To samozřejmě chceme změnit. Nejen kvůli nim (fanouškům), ale i kvůli sobě. V posledních dvou duelech jsme remizovali a neinkasovali, ale také jsme nevstřelili ani gól. Fandové si nemohli zakřičet. To budeme chtít změnit,“ zopakoval Marek Bielan.

Jablonec považuje za silnější tým, než v minulé sezoně. „Pod novým trenérem Lubošem Kozlem hraje úplně jinak a je tam vidět zřetelný progres. Jsou silnější na míči a mají nadstandardní kádr. Majitel pan Pelta tam přivedl několik opravdu kvalitních hráčů a jejich kádr je opravdu široký,“ vypozoroval trenérský štáb Karviné na čtvrtém celku tabulky.

„Jsou tam právem. V posledním zápase na Slovácku byli ve druhém poločase lepší, domácí podržel Heča v bráně. Asi to pro nás bude dosud nejtěžší domácí zápas,“ poznamenal Bielan.

I vzhledem k delší zápasové nečinnosti očekává opatrný začátek. „Může být problém se dostat do tempa. Tři týdny je opravdu dlouhá pauza a nevybavuji si, že bych během aktivní kariéry tři týdny v probíhající sezóně nehrál ostrý zápas,“ uzavřel konstatováním Marek Bielan. V kádru připraveném pro zápas bude už i nová posila Kristián Vallo.