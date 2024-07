/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do nové ligové sezony povede fotbalisty Karviné stoper Jaroslav Svozil. Rozhodla o tom při hlasování kabina. „Je to závazek,“ přiznal třicetiletý bývalý hráč ostravského Baníku, Opavy či olomoucké Sigmy.

Fotbalisté Karviné vstoupí do nové ligové sezony nedělním domácím utkáním s Libercem, které se rozehraje ve 14.30 hodin. Kapitánskou pásku bude nosit na ruce stoper Jaroslav Svozil. „Hlasovalo se. A musím říct, že mě to příjemně překvapilo,“ řekl Jaroslav Svozil pro klubový web.

Jeho zástupci budou spoluhráči z obrany Jiří Fleišman a Douglas Bergqvist. „Není to jen o mně nebo Fleišim či Dagovi. Cítím, že všichni mají touhu pracovat a srší z nich vítězná mentalita. Ale samozřejmě patříme k nejstarším a vážím si toho. Vždycky je příjemné, když vám spoluhráči věří,“ podotkl Jaroslav Svozil, jenž má na svém kontě 145 ligových startů a 6 gólů.

Vstup do nového ročníku už netrpělivě vyhlíží. „Cítím se moc dobře. Příprava byla velice krátká a opravdu se těším, že to pro nás už v neděli začne. Doufám, že do nové sezony vstoupíme vítězně a po dobrém výkonu,“ prohlásil Jaroslav Svozil.

MFK Karviná (příprava 2024/2025):

Termalica Nieciecza – Karviná 0:3 (Memič, Kačor, Ojora).

Karviná – GKS Tychy 1:0 (Mikuš).

Piast Gliwice – Karviná 2:1 (Ezeh).

Podbeskidize Bielsko-Biała – Karviná 3:3 (3x Mikuš).

Skalica – Karviná 0:2 (Ezeh, Regáli).

Nejlepší střelci: Mikuš 4, Ezeh 2.

„Že byla příprava krátká mělo své výhody i nevýhody. Z fyzického hlediska je to plus. Výpadek není dlouhý, nejsou tam dlouhá běhání a nečekáme dlouho na start nové sezony Na druhou stranu přišlo několik nových členů realizačního týmu. A to než si sedne, může uběhnout delší doba. Ale kus práce jsme udělali a věřím, že to půjde na hřišti vidět,“ uvedl zkušený stoper MFK.

Podle nových pravidel budou moci mluvit s rozhodčími pouze kapitáni. „To by mi mohlo vyhovovat,“ pousmál se Jaroslav Svozil. „Ale uvidíme, jestli tento trend vydrží celou sezonu. Ukáže se to v zápasech proti silnějším týmům, zda-li budou opravdu mluvit jenom kapitáni. Jsem zvědavý, jestli to bude fungovat,“ vykládal Jaroslav Svozil.

Na zahajovací duel s Libercem pod vedením nového trenéra Martina Hyského, jehož čeká ligová premiéra, se těší. „S novým trenérem přišel také nový herní styl, který se nám líbí. A to mluvím za všechny v kabině. Snažíme se mít hodně ve hře střeďáky, ale až čas ukáže. Příprava a samotná soutěž, to je úplně něco jiného,“ zdůraznil Jaroslav Svozil.

„Liberec má nového majitele, který vynaložil do kádru nemalé peníze. Mají tam plno změn a celkově se klub prezentuje tím, že chce hrát nahoře. Pro nás to může být malinká výhoda v tom, že se od nich čekají výsledky od prvního kola. Do zápasu půjdou v roli favorita, my ale hrajeme doma a budeme chtít uspět,“ dodal odhodlaně kapitán MFK Karviná Jaroslav Svozil.