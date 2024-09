Ostuda, zklamání a z toho plynoucí rozčarování. To znělo a bylo patrné na fotbalistech Karviné, jejichž cesta MOL Cupem nečekaně skončila po prohře 0:1 v Kroměříži již ve 2. kole. Trenér Martin Hyský měl o důvodech senzačního vyřazení jasno. „Bylo to naším výkonem, který nebyl dostačující,“ prohlásil.

Rozehraný roh nakrátko a tečovaná střela. Tak málo stačilo – spolu s pečlivou defenzivou – třetiligové Slavii Kroměříž, aby dosáhla na zřejmě největší překvapení dosavadního průběhu pohárové soutěže. „Věděli jsme, že to tahle domácí rozehrávají, nebo se o to snaží. Úkoly byly jasně rozdané, ale bohužel jsme tuto standardní situaci nevyřešili z pohledu defenzivy dobře a soupeř z toho udeřil,“ ohlížel se Martin Hyský.

„Hráli jsme pomalu, nebyli agresivní a nevyšel nám vstup do utkání. V průběhu první půle jsme na víc prohrávali většinu osobních soubojů po celém hřišti. Soupeři gratuluji, po tom, co jsme tady předvedli, jde do dalšího kola domácí tým zaslouženě. Pro nás je to obrovské zklamání,“ pokračoval.

V sestavě udělal řadu změn, nicméně sám přiznal, že nešlo o slabé složení. „Byla silná. Bohužel, zklamali jsme a je to určitě prozatím největší podzimní kaňka,“ věděl Martin Hyský.

Slova těžko hledal i Sebatian Boháč, záložník, který je po zranění a nastoupil neobvykle na postu stopera. „Měl jsem z toho trochu strach, protože naposledy jsem tam hrál v dorostu proti Žilině. To už je dávno. Ale musím říct, že jsem se nakonec cítil na této pozici dobře a snad jsem to zvládl. Každopádně žádná radost z výsledku, to se nemělo stát,“ uvědomoval si mladík.

„Dá se říct, že to je ostuda – vnímáme to tak v kabině všichni. Nemělo by se to stávat, i když Kroměříž měla na třetiligový tým velkou kvalitu. To ale na tom nic nemění, zápas jsme měli zvládnout a postoupit. V sobotu musíme vyhrát na Slovácku a získat si na svou stranu i naštvané fanoušky,“ podotkl Boháč.

Podle Hyského může mít vyřazení vliv na další pokračování v Chance lize, které Slezané absolvují na půdě Slovácka. „Přece jen je ostuda vypadnout s třetiligovým týmem, pohár jsme brali se vší vážností. Věřím, že mužstvo ukáže charakter už v sobotu v Uherském Hradišti a reakce na tento zápas a výkon v něm bude mnohem lepší. Asi je výhoda, že hrajeme už za tři dny a doufám, že všichni na Slovácku uvidí jinou Karvinou,“ přál si na závěr Hyský.