Soupeř z nejtěžších čeká na fotbalisty Karviné. Svěřenci trenéra Marka Bielana si to v sobotu 6. dubna od 15 hodin rozdají na domácím hřišti s Viktorií Plzeň, kterou čeká ve čtvrtek 11. dubna čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s italskou Fiorentinou.

Fotbalisté Karviné se na ligový souboj se silnou Plzní těší. | Foto: MFK Karviná

„Čeká nás nesmírně silný soupeř. Viděl jsem snad všechny pohárové zápasy Plzně v letošní sezoně a především díky Západočechům útočíme na výborný výsledek v koeficientu. Trenér Koubek neustále ukazuje kvalitu,“ řekl pro klubový web kouč Karviné Marek Bielan.

Trenér, který se přesunul k A-týmu z třetiligové rezervy, sledoval také úterní zápas MOL Cupu v Jablonci, kde Plzeň vyhrála 3:0. „Zvládli ho dobře. My se připravujeme hlavně na standardní situace, ve kterých jsou Viktoriáni neskutečně silní a nebezpeční,“ zdůraznil Marek Bielan.

Postrádat bude Amara Memiče, který byl při porážce v Hradci Králové v nastavení prvního poločasu vyloučen. „Je pravdou, že jsme chtěli sestavu ustálit a zlepšovat se. Ale to je fotbal. Věděli jsme, že dřív nebo později to přijde a někdo z toho vypadne. Proto tady máme další hráče, kteří čekají na šanci. Věřím, že si s tím poradíme a do zápasu pošleme ty aktuálně nejlepší,“ podotkl Marek Bielan.

Je Plzeň tou nejlepší pozvánkou dorazit přímo na stadion a fandit? „Byl bych rád, kdyby lidé začali chodit na nás a ne pouze na zvučné soupeře, kam Plzeň bezesporu patří. A nevyprodat náš malý stadion na zápasy se Spartou, Slavií nebo Plzní je za mě hřích. Moc si přeju, aby fandové dorazili. Hraje se v sobotu, má být krásné počasí. Ještě tak k tomu přidat i nádherný výsledek,“ dodal Marek Bielan.