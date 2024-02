Fotbalová Karviná oznámila v pátek po obědě jméno nové posily. Aktuálně 15. celek FORTUNA:LIGY posílil Momčilo Raspopovič, defenzivní univerzál z Černé Hory, který naposledy oblékal dres chorvatského mužstva HNK Gorica. Po podpisu smlouvy již absolvoval první trénink. Otázkou je, zda naskočí do sobotního duelu nejvyšší soutěže v Teplicích (15).

Novou posilou fotbalistů MFK Karviná je Černohorec Momčilo Raspopovič. Naskočí již v sobotu v Teplicích? | Foto: MFK Karviná

„Jsem trochu překvapený, všechno se seběhlo hodně rychle. Ale moc se těším na nové prostředí a výzvy. Uvědomuji si současnou situaci, postavení v tabulce není lichotivé. Něco podobného jsem zažil i minulou sezónu, ale nakonec vše dobře dopadlo. Věřím, že i tady v Karviné to bude podobné,“ řekl po podpisu kontraktu pro klubový web devětadvacetiletý zkušený obránce, který osláví třicátiny 18. března.

Raspopovič, který je schopen hrát jak na obou krajích, tak na pozici stopera, je majitelem mistrovského titulu a dvou pohárových trofejí s Buducností Podgorica a dvojnásobným vítězem chorvatského poháru s Rijekou. Půjde o jeho první angažmá mimo Balkánský poloostrov. Ve Slezsku, kde to bude po mizerném vstupu do jara hlavně o záchraně, si od nové tváře v kabině hodně slibují.

„Dlouho jsme hledali hráče do defenzivy. Momčilo má slušnou kariéru a ideální věk na to, aby nám pomohl. Jeho výhodou je, že může hrát v obraně na vícero pozicích a dokonce i na postu defenzivního záložníka,“ podotkl trenér Karviné Juraj Jarábek. „Jsem moc rád, že to dopadlo. Zároveň věřím, že Momo zpevní naši defenzivu a bude se mu v našem dresu dařit,“ uvedl sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk.

Karviná vůbec nezachytila vstup do jarní části FORTUNA:LIGY a je pod tlakem. Postupně padla se Spartou, s Pardubicemi i Slavií, shodně 0:3, a rázem je v tabulce na předposlední příčce o jediný bod před Českými Budějovicemi. Slezanům by se nyní náramně hodilo urvat nějaké body v Teplicích. Nastoupí nová posila z Balkánu? Pomůže? Jasno bude v sobotu v podvečer po tuhém souboji na Stínadlech.