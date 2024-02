„Už začátek byl špatný. Kluci byli nervózní, svázaní. Všude jsme byli druzí, prohrávali jsme osobní souboje, měli lehké ztráty. Vyvrcholilo to inkasovaným gólem po nedůrazném bránění v šestnáctce. I když nám obrana dál nefungovala, mohli jsme se do zápasu vrátit. Velké šance měli Budínský a Regáli. Jenže je neproměnili,“ litoval kouč MFK.

„Sparta má kvalitní tým, což potvrdila. Měli jsme první velkou šanci, tu jsme nedali, pak přišel trest a jasná prohra. Každopádně jsme neodehráli špatný zápas, za prvních třicet minut jsem mužstvo chválil. Daleko horší je to v případě Pardubic. Byl to šestibodový zápas, který jsme vůbec nezvládli,“ uznal trenér Karviné Juraj Jarábek.

Proti Slavii to bude mít Karviné složité. O to víc, že Pražané překvapivě ztratili ve Zlíně, kde jen remizovali 1:1 a na vedoucí Spartu ztrácejí čtyři body. „Pardubice nás všechny mrzí, to je velká ztráta. Jdeme dál, nic jiného nám nezbývá. Doma teď máme Slavii a pak jedeme do Teplic. Musíme bojovat o každý bod,“ dodal Juraj Jarábek.

„Musíme se z toho dostat sami, nikdo jiný nám nepomůže. Je potřeba si všechno vyříkat v kabině hezky mezi sebou z očí do očí, i když to třeba bude bolet a určitě to nebude příjemné. Čeká nás Slavia, nikdo od nás nic nečeká a můžeme pouze získat. Výkon musí být rozhodně lepší,“ prohlásil osmadvacetiletý stoper MFK Karviná Jiří Bederka.