Start jarní části ostrý jako břitva čeká fotbalisty Karviné. Svěřenci trenéra Juraje Jarábka vstoupí do druhé poloviny letošního ročníku FORTUNA:LIGY očekávaným střetnutím s pražskou Spartou. S lídrem nejvyšší soutěže si to rozdají Slezané, jejichž hlavním cílem je záchrana, v sobotu 10. února od 15 hodin.

Fotbalisté MFK Karviná zahájili přípravu na jaro, 8. ledna 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Sparta vede ligu, má v tabulce pětibodový náskok, takže nás jednoznačně čeká nejkvalitnější mužstvo ligy,“ zdůraznil trenér MFK Karviná Juraj Jarábek. Strach z velice silného soupeře? To ne. Spíše jen logické obavy. „Nemáme absolutně co ztratit. Na druhé straně v případě Sparty je tam obrovská kvalita, o čemž svědčí i to, že tým trenéra Priskeho naposledy ztratil body na konci října, kdy prohrál v Boleslavi,“ připomněl Jarábek sparťanskou porážku 1:3.

„Sílu Sparty maximálně respektujeme, ve čtvrtek ji čeká těžký zápas na půdě Galatasaraye Istanbul. My jsme odhodlaní, hrajeme doma a věřím, že by nás mohl hnát vyprodaný stadion,“ prohlásil Jarábek.

OBRAZEM: Karviná generálku na ligu zvládla a chystá se na Spartu. Co řekl kouč?

Karviná doma nebodovala se Spartou téměř šest let. Naposledy se jí to podařilo v březnu 2018, kdy v závěru srovnával na konečných 1:1 Tomáš Wágner. „Jestli nastal čas to zlomit? Musíme tomu věřit. S každým se dá hrát,“ řekl kouč MFK. „Začíná se od stavu 0:0, my i hosté máme dvě nohy, dvě ruce a jednu hlavu,“ pousmál se Jarábek.

„Připravíme se na soupeře co nejkvalitněji to půjde. Očekáváme velice dobrý zápas. Bodovat chceme v každém utkání a tento nebude výjimkou. Na domácím trávníku to s námi nebude mít nikdo lehké, ani Sparta. Chce to mít herní a taktický plán, který budou hráči do puntíku plnit, a samozřejmě i štěstí,“ dodal trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.