„Vím, že lidé z Karviné mají Lukáše Budínského hodně rádi a že pro klub odvedl spoustu dobré práce, ale na tu pozici, kterou hrál, máme v hledáčku dva jiné hráče a myslím si, že z nich karvinští fanoušci budou mít radost,“ uvedl na startu přípravy Martin Hyský, jenž následně přivítal v kádru do zálohy Dennyho Samka a Davida Planku. „Jsou to mladí hladoví kluci,“ uvedl na jejich adresu. Zároveň se podařilo dohodnout příchod Giannise Botose.

„I když jsem byl stoper, defenzivní hráč, jsem typ trenéra, který má rád ofenzivní fotbal. Chci, abychom byli odvážní, snažili se v zápasech dominovat. Samozřejmě vím, že proti některým týmům to úplně nepůjde. Chci, abychom byli přesní a rychlí v přechodové fázi, hráli atraktivně. Mužstvo na to má,“ prohlásil Martin Hyský, který se rozloučil s kapitánem Lukášem Budínským, nejproduktivnějším hráčem mužstva uplynulé sezony.

Pro Martina Hyského to bude v Karviné prvoligová premiéra v roli kouče. „Chci hlavně, aby lidi fotbal bavil. Aby fanoušci Karviné, kteří se přijdou na zápasy podívat, viděli, že mužstvo má svou tvář. Chci hrát náročný fotbal a chci hráče, kteří jsou schopni náročný a intenzivní fotbal praktikovat. Aby byli ochotni, jak se říká, položit za Karvinou život. To je základní věc,“ nechal se slyšet Martin Hyský bezprostředně po podpisu smlouvy.

Třiadvacetiletý řecký ofenzivní hráč je v MFK na hostování ze Slavie. V přípravě stihl odehrát posledních třicet minut generálky se Skalicou. Tu Slezané vyhráli 2:0. „Giannis ukázal své kvality. Měl šance, má výborné zakončení. Je to hráč, který bude rozhodovat zápasy. Jsem o tom přesvědčený. On týmu dodá ještě vyšší kvalitu. Je hladový, pozitivně nastavený a může hrát na více postech. Cítím z něho chuť se ukázat,“ všiml si Martin Hyský.

Přípravu vnímá pozitivně. „Tři týdny je krátká doba na to, aby hráči navnímali informace o tom, jak na hřišti pracovat, ale mám z toho velice dobrý pocit. Před startem soutěže jsem optimista, cítím, jak správně je kabina nastavená. Půjdeme si společně za svým cílem, v týmu vidím zdravou konkurenci. Šířka kádru je plus a věřím, že i díky tomu budeme zápasy rozhodovat a ovlivňovat jejich průběhy právě střídajícími hráči,“ podotkl Martin Hyský.

„Když budu mít k dispozici hráče, který nenastoupí od začátku, ale budu vědět, že je na tom minimálně stejně dobře jako ten na hřišti, tak to bude jen a jen dobře,“ pokračoval Martin Hyský a dodal: „Musíme zůstat pokorní, hezky na zemi. Do ligy jdeme s pokorou. Fanouškům bych chtěl vzkázat, že je budeme potřebovat, a to nejen v prvním utkání s Libercem. Věřím, že se budou na každý zápas těšit a ve velkém počtu nás budou povzbuzovat.“