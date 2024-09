Vecheta přišel v létě ze Slovácka a Karviné se vyplácí. Při pěti startech a necelých čtyřech stovkách minut ve hře se trefil již potřetí. „Jsem strašně rád, že se mu takto střelecky daří. Změna prostředí mu určitě pomohla,“ připustil Hyský.

„Filip potřebuje mít nad sebou pevnou ruku. Rád si uleví, on to ví. Začátek v Karviné se mu povedl. I s Bohemkou a v Teplicích hrál výborně. Pak to trošku spadlo, možná proto, že nebyl zvyklý hrát tolik zápasů za sebou. Zřejmě mu pomohlo, že jsme teď na Spartě nehráli. Ani v jednadvacítce toho moc neodehrál. Pak měl čas týden potrénovat a dostat se do pohody. Byl to od něj velmi dobrý, komplexní výkon korunovaný gólem,“ nešetřil chválou kouč.

K tomu navíc mladík nastřelil břevno. Na druhé straně zejména ve druhém poločase několikrát zazářil brankář Jakub Lapeš a vychytal potřetí za sebou nulu. „Z hlediska systému se nezměnilo oproti začátku sezony nic. Kluci to dostávají do sebe. Základní faktor, že už nedostáváme góly, je opravdu Kuba. Výborný výkon, klidný, v klíčových momentech nás podrží, dobrý v rozehrávce. Mužstvo se s ním cítí jistě,“ vyjmenoval atributy Martin Hyský.

Kouč se musel obejít bez Luckyho Ezeha, který má tržnou ránu, a stále bez Lukáše Endla, u něhož však zraní měl vystřídat náběh na zápal plic. „Kapitola sama pro sebe. Bere antibiotika, nemusí to být jenom krátkodobá záležitost,“ povzdechl si Hyský.

„Začátek angažmá mu z hlediska zdraví nevyšel. Dlouhodobě se trápí, je potřeba, aby se vyléčil. Až se to z toho vylíže, budeme moct mluvit o tom, že máme v týmu nového hráče. Zatím nemohl ukázat, co v něm je,“ mrzelo trenéra.

A proč už po půlhodině hry stáhl střídal švédský stoper Douglas Bergqvist? „Nebyl v pohodě. Prodělal virózu, necítil se dobře od žaludku,“ nastínil Hyský s tím, že signály o problému měl dopředu.

„Doug je typ, který chce pomoct týmu, jde i přes bolest. Je to Viking. Šel do toho, byť to možná v některých situacích není dobře. Nakonec bylo vidět, že není úplně ve své kůži,“ uvědomoval si šéf karvinské lavičky. „Není dobře, že u něj pořád řešíme nějaké zdravotní problémy. Byl bych rád, kdyby se to zastavilo a dal se dohromady. Ale poradili jsme si s tím. Jarda Svozil byl připravený, věděl, že tohle může nastat. Ukázal, že se teď cítí dobře. Dal mužstvu to, co od něj potřebujeme,“ byl rád.

Chválu sklidil i Botos. „Jen škoda, že neprotrhne střeleckou smůlu. Uvolnil by se pak. Na tréninku mu to jde, v zápase ještě ne. Šanci, kterou teď měl, měl proměnit,“ podotkl Martin Hyský.

„Já měl ale z celého týmu velmi dobrý pocit, je to pro nás extrémně důležitý výsledek, který by nás měl zklidnit. Konečně se nám povedlo doma vyhrát. V první půli jsme byli odvážnější, jen abychom šli do dvoubrankového náskoku, k tomu nám chyběl lepší moment ve finální fázi,“ zmínil.

„Bylo jasné, že Jablonec něco změní, Luboš Kozel přešel o poločase na jiné rozestavení a chvíli nám adaptace trvala. Nebylo to pro nás lehké, ale v bráně máme Kubu Lapeše, který působí na kluky strašně klidně, má výbornou formu a opět nás podržel,“ uzavřel Martin Hyský.