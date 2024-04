Fotbalisté Karviné uhráli v sobotním utkání 27. kola FORTUNA:LIGY s favorizovanou Viktorií Plzeň bezbrankovou remízu a v neúplné tabulce se vzdálili posledním Českým Budějovicím na dva body.

Fotbalisté Karviné uhráli ve 27. ligovém kole cenný bod po bezbrankové remíze s favorizovanou Plzní. | Foto: MFK Karviná

Plzeň začala lépe a brankář Holec musel být po zakončeních Vydry a Červa pozorný. Favorit ze západu Čech měl výraznou převahu, domácí se vlastně jen bránili. Viktoria vyhrála první poločas na střely na bránu 5:0 (celkově 10:0), gól z toho však nebyl. Neprosadili se Chorý ani Šulc.

Karviná se po přestávce osmělila a do zakončení se dostali Čavoš s Fleišmanem. Gólman Jedlička v obou případech zasáhl. V závěru mohl hostům zajistit výhru hlavičkující Metsoko, na druhé straně se v nadějné pozici ocitl domácí stoper Bergqvist. Duel nakonec skončil bez branek.

„V prvním poločase nám to vůbec nešlo a přežili jsme tutovky Vydry. V šatně jsme si řekli, že to není ligový, ale pohárový zápas, a vyšlo nám to. S výjimkou velké šance Metsoka jsme Plzni nic nedovolili. A je to zásluha i našeho kondičního trenéra,“ řekl kouč Karviné Marek Bielan.

„Měli jsme už lepší přechod do útoku. Za bod jsme vděční, s Plzní bychom chtěli hrát každý týden. Je to neuvěřitelné, ale máme s ní čtyři body. Přeju Plzni úspěch proti Fiorentině. Zisk kýženého bodu do koeficientu je nesmírně důležitý pro celý český fotbal,“ dodal kouč MFK Marek Bielan.

27. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 6. 4. 2024):

Karviná – Plzeň 0:0

Rozhodčí: Trska – Paták, Machač. ŽK: Kopic, Traoré (oba Plzeň). Diváci: 3026.

MFK Karviná: Holec – Krčík, Svozil, Bergqvist – Raspopovič (68. Kačor), Boháč, Moses, Fleišman – Čavoš (90+4. Traore), Akinyemi (78. Ezeh), Regáli (78. Iván). Trenér: Marek Bielan.

FC Viktoria Plzeň: Jedlička – Dweh, Hranáč, Jemelka – Cadu (62. Kopic), Kalvach, Červ (62. Traoré), Sýkora (14. Souaré) – Šulc, Chorý, M. Vydra (62. Metsoko). Trenér: Miroslav Koubek.